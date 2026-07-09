نجم ليفربول السابق يعرض نفسه على ريال مدريد في "الميركاتو"

لم يتردد أحد نجوم نادي ليفربول الإنكليزي السابقين بعرض نفسه على إدارة ريال مدريد الإسباني في سوق الانتقالات الصيفية، حتى تعمل على ضمه إلى تشكيلة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي يعمل على إعادة بناء الفريق من أجل العودة بقوة في الموسم القادم، حتى ينافس على حصد جميع الألقاب المحلية والقارية.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أمس الأربعاء، أن نجم منتخب البرازيل فابينيو قام بعرض نفسه على إدارة نادي ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعد أن أصبح لاعباً حُراً عقب انتهاء عقده مع فريق الاتحاد السعودي، حيث يعلم قائد خط الوسط حجم حاجة المدرب جوزيه مورينيو إلى لاعب يملك المواصفات، التي يمتلكها.

وبعد نهاية مشاركته مع منتخب البرازيل في بطولة كأس العالم، ورفضه تجديد عقده مع نادي الاتحاد السعودي، قام فابينيو بتوجيه رسالة مباشرة إلى إدارة ريال مدريد طالبها بضرورة التفكير في ضمه، حيث سيعمل صاحب الـ32 عاماً على تقديم كل ما لديه تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي يُريد بناء فريق قادر على المنافسة في جميع البطولات في الموسم القادم.

ويتميز فابينيو بقوته البدنية والربط بين خط جميع الخطوط في المواجهات القوية التي سبق أن لعبها مع ناديي ليفربول الإنكليزي والاتحاد السعودي، بالإضافة إلى أنه لاعب مجاني لن يكلف الأموال من أجل حسم صفقته، مع عدم وجود مطالب مالية مرتفعة من قبل البرازيلي، الذي يريد تحقيق حلمه الكبير، وهو اللعب بقميص نادي ريال مدريد الإسباني، الذي يُحبه منذ أن كان طفلاً.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن ريال مدريد سيعمل على دراسة إمكانية حسم صفقة فابينيو خلال سوق الانتقالات الصيفية، بعد أخذ رأي المدرب جوزيه مورينيو، الذي وضع الكثير من الأسماء حتى يتم التعاقد معها في "الميركاتو"، قبل عودة الجميع إلى مقرات التدريبات للدخول في المعسكر التحضيري استعداداً للموسم القادم.