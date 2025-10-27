- أودسون إدوارد ينتقد بشدة المدرب رود فان نيستلروي، واصفاً إياه بالكارثي، بعد أن أبقاه على دكة البدلاء لفترة طويلة، مما دفعه للانتقال إلى لانس الفرنسي لاستعادة تألقه. - تحت قيادة نيستلروي، خاض ليستر سيتي 27 مباراة، خسر 19 منها وفاز في 5 فقط، مما أدى إلى هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب". - إدوارد يشير إلى أن نجاح نيستلروي مع مانشستر يونايتد كان مؤقتاً، وأنه يفتقر للقدرة على التعامل مع النجوم، مما أثر سلباً على نتائج ليستر سيتي.

شنّ نجم نادي ليستر سيتي الإنكليزي السابق أودسون إدوارد هجوماً حاداً على المدرب الهولندي رود فان نيستلروي (49 عاماً)، الذي تولى إدارة الجهاز الفني للفريق، قبل أن يُقال بعدما فشل في البقاء بمنافسات "البريمييرليغ"، وهبط إلى دوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب".

وقال أودسون إدوارد في حديثه مع صحيفة ليكيب الفرنسية، أمس الأحد، إن رود فان نيستلروي كان مدرباً كارثياً بكل ما تحمل الكلمة من معنى، بعدما وجد نفسه خارج التشكيلة الأساسية، وأصبح حبيس دكة البدلاء، الأمر الذي دفعه إلى الرحيل لفريق لانس الفرنسي حتى يتمكّن من استعادة تألقه، بعد المعاناة الكبيرة التي عاشها خلال حقبة المدير الفني الهولندي مع الفريق الإنكليزي في الموسم الماضي.

وأكد أودسون إدوارد في حديثه أن رود فان نيستلروي قاد ليستر سيتي خلال 27 مواجهة، وتجرع الفريق مرارة الهزيمة في 19 مناسبة، فيما فاز في خمس مناسبات فقط، مُضيفاً: "هناك فرق بين أن تكون أسطورة ومهاجماً لا يشق له غبار خلال مسيرتك الاحترافية، وأن تصبح مدرباً، لأنني تحت قيادته على سبيل المثال، كنت أخضع لجلسات خاصة مع مدرب اللياقة البدنية، حتى أثبت نفسي له، رغم أنه جعلني أبقى حبيس دكة البدلاء لمدة سبعة أشهر دون أن ألعب أي مباراة، ولعبت معه في البداية لمدة دقيقتين فقط".

واعتبر نجم ليستر سيتي السابق أن رود فان نيستلروي رفض الاستفادة منه، رغم الخبرة التي يتمتع بها في الملاعب الإنكليزية، الأمر الذي دفعه إلى الرحيل مباشرة إلى فريق لانس الفرنسي، الذي استطاع معه تسجيل هدفين خلال خمس مواجهات لعبها حتى الآن في الدوري الفرنسي لكرة القدم، ما يعني، بحسبه، أن المشكلة الأساسية كانت في المدرب الهولندي، الذي لم يكن رائعاً في التعامل مع نجوم الفريق الإنكليزي نهائياً، وهو سبب تدهور النتائج والهبوط إلى منافسات دوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب".

وختم أودسون إدوارد حديثه بالإشارة إلى أن رود فان نيستلروي نجح في فترته القصيرة مع مانشستر يونايتد، لأنه كان مدرباً مؤقتاً فقط، ولا تعطى له كامل الصلاحيات، وإلا كان الجميع سيشاهد "الشياطين الحُمر" يهبطون إلى دوري الدرجة الأولى، لأنه لا يمكن أن يحقق النجاح في مسيرته التدريبية، نتيجة عدم قدرته على التعامل مع النجوم بطريقة صحيحة، وهو السبب الحقيقي وراء هبوط ليستر سيتي.