نجم كوفنتري يسجل هدف الموسم ويُنقل عاجلاً إلى المستشفى

- سجل إيفرون مايسون كلارك هدفاً مذهلاً بضربة مقصية في الدقيقة 86، ليمنح كوفنتري فوزاً ثميناً على ستوك سيتي في دوري التشامبيونشيب، لكن فرحة الهدف تحولت إلى قلق بعد إصابته. - تعرض مايسون كلارك لارتجاج في المخ بعد تصادمه مع مدافع ستوك، مما استدعى تدخل الطاقم الطبي ونقله إلى المستشفى، مما أثار قلق الجماهير وزملائه. - يأمل الجميع في تعافي مايسون كلارك سريعاً وعودته للملاعب، خاصة أن مدربه يحتاج لخدماته في هذا الوقت الحاسم من الموسم.

سجل نجم نادي كوفنتري الإنكليزي إيفرون مايسون كلارك (26 عاماً) هدف الموسم في الدقيقة الـ86 من مباراة فريقه ضد ستوك سيتي في دوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب"، ليمنح فريقه فوزاً ثميناً خارج أرضه. ونفذ مايسون كلارك ضربة "مقصية" مذهلة أبهر بها الجماهير وزملاءه في الملعب، ليضع الكرة في الزاوية العليا للشباك بطريقة تكاد تكون مثالية.

وسقط اللاعب على الأرض بعد تسجيل الهدف نتيجة تصادمه مع مدافع ستوك، حسب ما ظهر في مقطع الهدف، ما أثار حالة من القلق بين لاعبي الفريق والجماهير. وركض الطاقم الطبي لنادي كوفنتري فوراً إلى الملعب لتقديم الإسعافات الأولية، فيما بقي مايسون كلارك يعاني آلاماً شديدة.

وأوقف الحكم المباراة لفترة طويلة، حتى تمكّن الطاقم الطبي من تقييم حالة اللاعب، ونقله بأمان على نقالة خارج أرض الملعب، وفقاً لتقرير صحيفة ذا صن البريطانية اليوم السبت، ثم نُقل اللاعب المصاب على وجه السرعة إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة، ليتأكد لاحقاً أنه تعرض لارتجاج في المخ.

وأثارت إصابة اللاعب حالة من الصدمة بين جماهير كوفنتري الإنكليزي، الذين شاركوا على وسائل التواصل الاجتماعي تمنياتهم بالشفاء العاجل، خاصة أن حالة الخوف كانت كبيرة بسبب بقائه طويلاً على أرضية الملعب قبل توجيهه عبر النقالة نحو سيارة الإسعاف، وبعدها إلى المستشفى، فيما كان هدفه حاسماً لتحقيق الفوز بما أنه كان صاحب الهدف الوحيد.

واحتفل زملاء مايسون كلارك بالهدف على الأرض، لكن الاحتفال تحول سريعاً إلى قلق بعد سقوط اللاعب، وعدم مقدرته على الحركة بضع ثوانٍ، فيما أضاف الحكم إحدى عشرة دقيقة وقتاً بدل ضائع، واستمر اللعب وسط حالة من القلق سادت بين اللاعبين.

وأثبت ماسون كلارك مرة أخرى أنه لاعب قادر على قلب موازين المباريات، لكن فرحة الفوز في هذه المباراة لم تكتمل بسبب إصابته. في الوقت الذي يأمل الجميع أن يتعافى سريعاً، ويعود ليكمل موسمه مع كوفنتري من دون مضاعفات صحية، وخاصة مدربه الذي لا يزال بحاجة لخدماته في هذا الوقت المهم من الموسم.