نجم قطر السابق: مواجهة تونس معقدة وسورية وفلسطين الأقرب إلى التأهل

قدّم حارس مرمى منتخب قطر السابق، علي أمين، قراءة فنية خاصة لمواجهة قطر وتونس الحاسمة، مؤكداً أن المباراة تُلعب تحت ضغط شديد، بسبب الارتباط المباشر لنتيجتها بما سيقدمه منتخبا فلسطين وسورية في اللقاء الآخر.

ويلتقي المنتخب القطري مع نظيره التونسي الأحد على استاد البيت، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب "قطر 2025". ويبحث "الأدعم" عن الانتصار من أجل البقاء في دائرة المنافسة على التأهل إلى الدور المقبل، ضمن الفرصة الأخيرة المشروطة بنتيجة المواجهة الثانية التي تقام في التوقيت ذاته، وتجمع المنتخبين الفلسطيني والسوري لحساب المجموعة نفسها.

ورأى علي أمين أن المنتخبين الفلسطيني والسوري ظهرا بصورة إيجابية في مشوارهما حتى الآن، بعد أن نجح كل منهما في حصد أربع نقاط، مقابل نقطة واحدة لقطر ومثلها لتونس، وهو ما يضع المنتخبين تحت ضغط الفوز ولا شيء سواه. وأشار أمين إلى أن مباراة قطر وتونس غير مرشّحة للتعادل من الناحية الفنية، لأن رغبة الفريقين في حصد النقاط الثلاث قد تدفعهما إلى فتح اللعب منذ البداية، وفي مثل هذه الظروف يصبح التعادل بمثابة خسارة لكلا الطرفين، لأنه لا يخدم حسابات التأهل.

وفي ما يخص اللقاء الآخر، يتوقع علي أمين أن تكون سورية أقرب إلى التأهل أمام فلسطين، لكنه لا يستبعد في الوقت نفسه إمكانية تأهل كتيبة "الفدائي"، التي تتمتع بالروح القتالية العالية، بحسب تعبيره، خصوصاً بعد تطورها الواضح بين مباراة قطر والأداء المميز أمام تونس. وبناءً على هذا السيناريو، يعتقد الحارس السابق أن فرص تأهل سورية وفلسطين تبدو الأكبر في المجموعة.