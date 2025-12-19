نجم في الكالتشيو يفقد اثنين من أقاربه في انفجار مأساوي بفرنسا

- فقد نجم نادي جنوى، فيتينيا كارفاليو، اثنين من أقاربه في انفجار مأساوي بفرنسا، مما أثار صدمة كبيرة لعائلته والجمهور الرياضي، وشارك حزنه عبر إنستغرام، داعياً للتعزية والدعم. - أطلق كارفاليو حملة تبرعات لدعم عائلة الطفلين، وجمعت أكثر من 20 ألف يورو في 24 ساعة، مما يعكس تضامن المجتمع الرياضي والمشجعين في هذه اللحظة الصعبة. - تسلط المأساة الضوء على الجانب الإنساني للاعبين، مؤكدة أن حياتهم الشخصية معرضة للمخاطر رغم شهرتهم، وتستمر السلطات في التحقيق لمعرفة سبب الانفجار.

فقد نجم نادي جنوى الإيطالي فيتينيا كارفاليو (25 عاماً) اثنين من أقاربه في حادث مأساوي وقع في مدينة تريفو، من ضواحي شمال ليون الفرنسية. وأفادت التقارير بأن الانفجار وقع في مبنى سكني، وأسفر عن وفاة طفلين بعمر 3 و5 سنوات، ما تسبب في صدمة كبيرة لعائلة اللاعب وللجمهور الرياضي. وشارك نجم الكالتشيو حزنه العميق على حسابه الرسمي على إنستغرام، وفقاً لما نشرته مجلة ليكيب الفرنسية الخميس، إذ قال: "عائلتي في حداد. فقد ابن عمي برونو طفليه في مأساة بفرنسا"، وأضاف: "إذا كان بإمكان أي شخص تقديم بعض التعزية، إليكم الرابط. شكراً من أعماق قلبي". وأرفق اللاعب رابطاً لجمعية تبرعات لدعم عائلة الطفلين، ما يعكس رغبته في تقديم المساعدة العملية إلى جانب الحزن النفسي.

وأسس اللاعب حملة التبرعات يوم الثلاثاء، وبموافقة الأهل حسب وصفه، وحققت الحملة أكثر من 20 ألف يورو في غضون 24 ساعة. كما تستمر حملة موازية بعنوان "دعم لعائلة الطفلين"، جمعت حتى الآن حوالى ثمانية آلاف يورو. وسرعان ما انهالت التعليقات والدعم من متابعي اللاعب وعشاق كرة القدم في فرنسا وخارجها، مؤكدين تضامنهم مع العائلة في هذه اللحظة الصعبة.

وتسببت المأساة في إثارة موجة من التعاطف داخل الوسط الرياضي، إذ عبّر العديد من زملاء فيتينيا السابقين والجماهير عن حزنهم ومواساتهم له. وقد أكد مراقبون أن مثل هذه الأحداث تسلّط الضوء على الجانب الإنساني للاعبين الرياضيين، الذين لا تزال حياتهم الشخصية معرضة للمخاطر رغم شهرتهم ومكانتهم في الملاعب. وتأتي هذه الحادثة بعد سلسلة من الأحداث المؤسفة التي شهدتها فرنسا في السنوات الأخيرة، وكان اللاعبون ضحية لها، ولعل أبرزها تعرض منازلهم لعمليات السطو. وأكدت السلطات المحلية فتح تحقيق لمعرفة سبب الانفجار، وسط متابعة دقيقة من وسائل الإعلام الفرنسية والدولية.

وأكد نجم الكالتشيو أنه سيواصل دعم العائلة، كما أشار إلى أن فقدان الأحباء تجربة صعبة للغاية، لكنه يعكس أيضاً وحدة المجتمع الرياضي والمشجعين في الوقوف بعضهم إلى جانب بعض في أوقات الشدة. وخلص اللاعب إلى دعوة صامتة للتضامن الإنساني: "الحياة لا تزال مستمرة رغم الخسارة الكبيرة". وسيظل حادث انفجار تريفو مأساة مؤلمة لنجم أولمبيك مرسيليا السابق ولعائلته، ويشكل تذكيراً قوياً بأن اللاعبين، مهما بلغت شهرتهم، يعيشون أيضاً صدمات الحياة اليومية خارج الملاعب، ويحتاجون إلى الدعم والمساندة الإنسانية.