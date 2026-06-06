نجم فرنسي يتحدى لامين يامال: سألتهمه لو واجهته واسألوا ميسي ورونالدو

- تحدى باتريس إيفرا، نجم منتخب فرنسا السابق، لامين يامال، نجم منتخب إسبانيا، في مواجهة فردية قبل انطلاق كأس العالم 2026، مؤكدًا ثقته في التفوق عليه. - خلال مقابلة مع قناة إي إس بي إن، أشار إيفرا إلى مواجهاته السابقة مع نجوم مثل كريستيانو رونالدو وميسي، مؤكدًا أنه ليس صديقًا جيدًا في المواجهات الفردية. - يُذكر أن إيفرا اعتزل كرة القدم بعد مشاركته في كأس العالم 2014 ويورو 2016، حيث كان جزءًا من تشكيلة ديديه ديشان الدفاعية.

تحدى نجم منتخب فرنسا السابق باتريس إيفرا (45 سنة) نجم منتخب إسبانيا لامين يامال (18 سنة)، وذلك قبل حوالي أسبوع على انطلاق بطولة كأس العالم 2026، في أميركا وكندا والمكسيك. ويُعد المنتخبان الفرنسي والإسباني من أبرز المرشحين للمنافسة على لقب البطولة.

ورد نجم منتخب فرنسا السابق وناديي مانشستر يونايتد الإنكليزي ويوفنتوس الإيطالي باتريس إيفرا (45 سنة)، خلال مقابلة خاصة مع قناة إي إس بي إن في بريطانيا، على سؤال حول ما إذا واجه لامين يامال في ثنائية، واحد ضد واحد على أرض الملعب ومن سيتفوق فيها، فقال: "سألتهمه في المواجهة واحد ضد واحد، أنا آسف يا لامين، أنا أحبك ولكن".

وتابع إيفرا الذي كان يلعب في مركز الظهير الأيسر في حديثه عن المواجهة واحد ضد واحد أمام لامين يامال: "اسألوا كريستيانو رونالدو، اسألوا ميسي، واسألوا لاعبين آخرين واجهوني، أنا لست صديقاً جيداً في هذه المواقف". وجاءت هذه المقابلة في إطار التحضيرات الخاصة للقناة لبطولة كأس العالم 2026، حيثُ تُجري يومياً حوارات خاصة مع عدة نجوم سابقين في كرة القدم العالمية.

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يُذكر أن باتريس إيفرا شارك لآخر مرة مع منتخب فرنسا في بطولة كأس العالم 2014، وبطولة يورو 2016، قبل أن يُعلن اعتزاله كرة القدم نهائياً، وحل وصيفاً مع منتخب الديوك في بطولة اليورو، عندما خسر على أرضه في ملعب فرنسا أمام منتخب البرتغال بهدف نظيف، وكان يلعب في خط الدفاع في تشكيلة المدرب الحالي ديديه ديشان.