نجم فرنسا يشكو سوء العُشب: هذه ليست ملاعب كرة قدم

- انتقد أدريان رابيو، نجم منتخب فرنسا، أرضية ملعب ميتلايف بعد الفوز على السنغال في كأس العالم 2026، واصفاً إياها بأنها تشبه سطحاً اصطناعياً صلباً، مما أثار استياء العديد من اللاعبين. - أشار رابيو إلى أن الأجواء المعتدلة ساعدت في تحسين الأداء البدني للفريق، معرباً عن أمله في تحسين وضعية العشب في المباريات القادمة. - اشتكى نجوم المنتخبات من العشب القصير والخشن في الملاعب الأميركية، مما يؤثر على ارتداد الكرة، وهو ما أكده المدرب ديديه ديشان.

وجه نجم منتخب فرنسا أدريان رابيو (31 عاماً)، انتقادات حادة لملعب ميتلايف، الذي انتصرت فيه كتيبة المدرب ديديه ديشان على السنغال، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وقال أدريان رابيو في تصريحاته، التي نقلها راديو "أر إم سي" الفرنسي، فجر اليوم الأربعاء: "أرضية ملعب ميتلايف! لا أعرف إن كان بإمكاننا تسميتها كذلك، لأنها تشبه سطحاً اصطناعياً صلباً إلى حد ما، وهذه ليست ملاعب كرة قدم، لكن علينا أن نتأقلم خلال المواجهات القادمة في بطولة كأس العالم"، في إشارة واضحة على عدم رضاه التام على الملاعب، التي اشتكى منها الكثير من النجوم.

وتابع: "لقد كانت الحرارة أكثر اعتدالاً خلال المواجهة أمام السنغال، أو عندما قدمنا إلى هنا قبل بداية الموسم الماضي في الولايات المتحدة، خاصة أننا قبل عدة أيام تدربنا في طقس حار للغاية، لكن الجو كان معتدلاً بشكل نسبي والهواء نقياً، وهو الأمر الذي جعلنا نظهر بشكل أفضل بدنياً، وأتمنى أن تكون وضعية العشب وأرضية الملاعب أفضل في المواجهات القادمة".

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وذكر الموقع أن نجوم المنتخبات وجهوا شكوى مباشرة من أرضية الملاعب في الولايات المتحدة الأميركية، بسبب العشب القصير والخشن بعض الشيء، الأمر الذي يجعل كرة القدم لا ترتد بشكل جيد، وهو الأمر الذي جعل مدرب منتخب فرنسا ديديه ديشان يُعلق في المؤتمر الصحافي: "على الجميع التعود على هذا الأمر المختلف، لأن اللاعبين يشعرون بوجود شيء خرساني تحت العشب القصير، وهو ما يجعل ارتداد الكرة غريباً".