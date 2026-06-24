نجم فرنسا يثير الجدل: مادة محظورة في خزانته

- أثار مايكل أوليسيه، نجم منتخب فرنسا ونادي بايرن ميونخ، الجدل بعد انتشار صورة لخزانته تحتوي على مادة "السنوس" المحظورة في الاتحاد الأوروبي، خلال بطولة كأس العالم 2026، مما أثار استغراب الجماهير ووسائل الإعلام. - مادة "السنوس" السويدية المنشأ، تشبه التبغ الرطب وتحتوي على النيكوتين، وتوضع بين الشفة واللثة، مما يجعل استخدامها مثيراً للجدل بين الرياضيين الذين يتجنبون إظهارها علناً. - لم يكن أوليسيه الأول في استخدام "السنوس"، حيث شوهد جيمي فاردي، مهاجم إنكلترا السابق، يحملها في 2018، مؤكداً انتشارها بين نجوم كرة القدم.

أثار نجم منتخب فرنسا ونادي بايرن ميونخ الألماني، مايكل أوليسيه (24 عاماً)، الجدل بين وسائل الإعلام العالمية وجماهير الرياضة، بعد انتشار صورة لخزانته، قبل خوضه المواجهة، التي انتصرت فيها كتيبة المدرب ديديه ديشان على العراق، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، فجر أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم 2026.

وذكرت قناة "تي واي سي" الأرجنتينية، أمس الثلاثاء، أن الصورة التي انتشرت تخص خزانة نجم منتخب فرنسا ونادي بايرن ميونخ، حيث أظهرت علبة نيكوتين إلى جانب حقيبته وقميصه والحذاء الخاص به، وتعرف باسم "السنوس"، وهي مادة محظورة من البيع في دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بلد مايكل أوليسيه أو حيث يلعب في منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

وتعتبر مادة "السنوس" مثل التبغ الرطب، وهي سويدية المنشأ، لكنها تحتوي على النيكوتين، وهي عبارة عن أكياس بيضاء صغيرة، وتوضع بين الشفة واللثة لعدة دقائق حتى يتم امتصاصها، لكن وجودها مع نجم منتخب فرنسا خلال منافسات بطولة كأس العالم 2026 أثار الكثير من الاستغراب، لأن العديد من الرياضيين يتجنب إظهار مثل هذه الأشياء إلى العلن.

وأوردت القناة الأرجنتينية أن نجم منتخب فرنسا لم يكن الأول في عالم كرة القدم، الذي شوهد وهو يحمل مثل هذه المادة، لأن فصول القصة تعود إلى عام 2018، عندما التقطت عدسات وسائل الإعلام العالمية، مهاجم منتخب إنكلترا السابق، جيمي فاردي، وهو يحمل علبة من "السنوس"، قبل خوض مواجهة ودية ضد منتخب إيطاليا.

بعيدا عن الملاعب بيرلو كان يسمح للاعبين بالتدخين قبل المباريات

وكشف فاردي، عندما سُئل عمّا يحمله بيده، قائلاً لوسائل الإعلام حينها: "عندما وصلت إلى نادي ليستر سيتي الإنكليزي بدأت باستخدامها، وهي عبارة عن لصقات من النيكوتين توضع على اللثة لمدة 10 دقائق، ولست الوحيد الذي أقوم باستخدامها، بل هي منتشرة بكثير بين نجوم كرة القدم، وبعضهم يقوم بخوض المواجهة وهو يضعها في فمه، ويرميها دون أن يلفت الأنظار إليه".