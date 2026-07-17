نجم فرنسا وبايرن يحسم قراره.. ريال مدريد يقترب من صفقة الحلم

- مايكل أوليسيه، نجم منتخب فرنسا وبايرن ميونخ، أعرب عن رغبته في الانضمام إلى ريال مدريد، مما يعيد صفقة الحلم للنادي الملكي إلى الواجهة قبل نهاية مونديال 2026. - بايرن ميونخ يرفض بيع أوليسيه رغم اهتمام ريال مدريد، حيث يرتبط اللاعب بعقد حتى 2029 دون شرط جزائي، وتضاعفت قيمته السوقية إلى 150 مليون يورو. - رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، أكد استعداده لدفع أكثر من 150 مليون يورو للتعاقد مع أوليسيه، رغم عدم وجود تطورات رسمية في الصفقة.

نشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية، الجمعة، صورة لنجم منتخب فرنسا وبايرن ميونخ الألماني، الفرنسي مايكل أوليسيه، على الصفحة الأولى وكتبت عليها "أشعر برغبة في الانضمام إلى ريال مدريد"، لتُعيد صفقة الحلم بالنسبة للنادي الملكي الإسباني إلى الواجهة من جديد قبل نهاية مونديال 2026.

وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى أن مايكل أوليسيه أعرب عن رغبته في مغادرة نادي بايرن ميونخ الألماني والتوقيع مع نادي ريال مدريد الإسباني، وشارك هذه الفكرة مع لاعبي بعثة منتخب فرنسا المشاركين في بطولة كأس العالم 2026، واستفسر من نجوم النادي الملكي عن فكرة الانتقال إلى وصيف "الليغا" في الموسم الماضي، وعلى رأسهم كل من كيليان مبابي وأوريليان تشواميني.

وتأتي هذه المعلومات في ظل رفض نادي بايرن ميونخ الألماني بيع أوليسيه، مع العلم أن نجم منتخب فرنسا مرتبط بعقد مع النادي البافاري حتى عام 2029، من دون شرط جزائي، وهو الذي انتقل إلى نادي بايرن مقابل حوالي 55 مليون يورو، قادماً من نادي كريستال بالاس الإنكليزي، بينما تضاعفت قيمته السوقية الآن ثلاث مرات تقريباً لتصل إلى حوالي 150 مليون يورو.

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وكان رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز قد أكد في تصريحات سابقة رغبته في التعاقد مع أوليسيه باعتباره واحداً من أفضل نجوم كرة القدم حالياً ويريده في تشكيلة النادي الملكي، وحتى أنه أشار في تصريحات سابقة إلى أنه مستعد لدفع أكثر من 150 مليون يورو لحسم الصفقة مع النادي البافاري، ولكن لم تكن هناك أي تطورات رسمية في الصفقة خلال بطولة كأس العالم. ورغم رفض بايرن المُستمر، إلا أن طرح النادي الملكي لسعر مرتفع ربما يُغري النادي الألماني.