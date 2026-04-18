- كيليان مبابي يواجه ضغوطاً هائلة منذ انتقاله إلى ريال مدريد في 2024، حيث لم ينجح في قيادة الفريق لتحقيق الألقاب، مما جعله عرضة لانتقادات شديدة من قبل أساطير كرة القدم مثل إيمانويل بوتي. - إيمانويل بوتي ينتقد مبابي بشدة، محملاً إياه مسؤولية فشل ريال مدريد في دوري الأبطال، ويشير إلى أن قدومه جلب الأنانية لغرفة الملابس، معتبراً أن الوقت ينفد أمامه. - رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، وبخ اللاعبين بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ، مما يشير إلى تغييرات محتملة في الفريق خلال الصيف المقبل.

تحدث نجم الكرة الفرنسية السابق إيمانويل بوتي، عن مواطنه كيليان مبابي (27 عاماً)، الذي يعيش تحت ضغط كبير للغاية، منذ انتقاله إلى نادي ريال مدريد في صيف عام 2024، وعدم قدرته على قيادة الفريق الملكي صوب تحقيق الألقاب في الدوري الإسباني، كأس الملك ودوري أبطال أوروبا، الأمر الذي جعله عرضة لانتقادات حادة.

ولم يختلف حال إيمانويل بوتي عن الكثير من أساطير ونجوم اللعبة السابقين، بعدما شنّ هجوماً حاداً على مواطنه كيليان مبابي، واعتبره المسؤول الأول والأخير عن فشل نادي ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، والخروج بطريقة مذلة على يد بايرن ميونخ الألماني، الذي استطاع خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي المسابقة القارية، بفضل فوزه بنتيجة المواجهتَين (6-4).

وقال إيمانويل بوتي، الذي ساهم بتحقيق منتخب فرنسا لقب بطولة كأس العالم 1998، في تصريحاته، التي نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، السبت: "ليس خطأ مبابي وحده، بل إنّ قدومه قد ملأ غرفة ملابس ريال مدريد بالأنانية، وما يحدث هناك كارثة، ووقته ينفد، ولن أنسى أيضاً، إدواردو كامافينغا، الذي كان حصوله على البطاقة الحمراء في مواجهة الإياب أمام بايرن ميونخ في دوري الأبطال كارثياً، وأعتبر الورقة الحمراء قاسية للغاية، لكن الحكم كان يطبق القواعد فحسب، وريال مدريد دائماً ما يتذرع بالتحكيم".

ولن يكون إيمانويل بوتي آخر من يوجه سهام انتقاده إلى كيليان مبابي، بعدما أصبح النجم الفرنسي تحت أنظار الجميع، بسبب تراجع مستواه على نحوٍ كبير للغاية، وعدم قدرته على الانسجام مع طريقة لعب ريال مدريد، بالإضافة إلى المشاكل مع عدد من اللاعبين، أبرزهم البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي لم يعد يحسم المواجهات كما كان، قبل قدوم الفرنسي إلى الفريق الملكي في صيف 2024.

ويذكر أن وسائل الإعلام الإسبانية، أكدت في تقاريرها أن رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، نزل إلى غرفة خلع الملابس بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ والخروج من دوري أبطال أوروبا، وقام بتوبيخ جميع لاعبي الفريق الملكي، مع كشفه حقيقة عدم استحقاق الكثير حمل قميص النادي، ما يعني أن الصيف سيكون مشتعلاً بسبب مغادرة الكثير من اللاعبين قلعة سانتياغو برنابيو.