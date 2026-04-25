نجم سيتي معروض على ريال مدريد.. صفقة قوية للملكي في الصيف؟

- برناردو سيلفا، نجم خط الوسط البرتغالي، أعلن مغادرته مانشستر سيتي بنهاية موسم 2025-2026 بعد مسيرة حافلة بالإنجازات، ووكيله خورخي مينديش يعرضه على ريال مدريد لتعزيز خط وسط الفريق في موسم 2026-2027. - صفقة انتقال برناردو سيلفا إلى ريال مدريد تُعتبر مثالية بسبب نجوميته وقدرته على صناعة اللعب، بالإضافة إلى أن الصفقة ستكون مجانية بانتهاء عقده مع مانشستر سيتي في يونيو 2026. - أندية أخرى مثل برشلونة، أرسنال، تشلسي، وباريس سان جيرمان تسعى أيضاً للتعاقد مع سيلفا، الذي أثبت نفسه كأحد أبرز نجوم الوسط في العالم.

كشفت صحيفة "دياريو آس" الإسبانية عن تفاصيل تخصُّ مستقبل نجم خط الوسط البرتغالي برناردو سيلفا (31 سنة)، الذي أعلن في وقت سابق مغادرته نادي مانشستر سيتي الإنكليزي مع نهاية موسم 2025-2026، بعد إنجازات كبيرة حققها في مسيرته الكروية.

ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها الصحيفة الإسبانية السبت، فإن وكيل أعمال لاعب خط الوسط البرتغالي برناردو سيلفا، خورخي مينديش، عرض لاعبه على إدارة نادي ريال مدريد الإسباني من أجل محاولة إتمام التعاقد معه في ميركاتو الصيف المقبل، لكي يكون واحداً من نجوم النادي الملكي في الموسم المقبل 2026-2027، لتدعيم صفوف خط وسط بطل أوروبا 15 مرة.

وتُعد صفقة برناردو سيلفا مثالية لنادي ريال مدريد الإسباني في سوق الانتقالات الصيف المقبل، لسببين؛ الأول هو نجومية اللاعب البرتغالي ومستواه الكبير في خط الوسط وقدرته على الحفاظ على الكرة وصناعة اللعب على أرض الملعب، والسبب الثاني يتمثل في أن قيمة الصفقة ستكون مجانية، إذ إن عقد اللاعب ينتهي مع مانشستر سيتي يوم 30 يونيو/حزيران عام 2026.

في المقابل، لن يكون ريال مدريد الإسباني النادي الوحيد الذي من الممكن أن يتعاقد مع برناردو سيلفا في الصيف، إذ إن هناك أندية مثل برشلونة الإسباني وأرسنال وتشلسي الإنكليزيين وباريس سان جيرمان الفرنسي تسعى أيضاً لمحاولة خطف أحد نجوم خط الوسط في العالم ومنتخب البرتغال حالياً، والذي نجح في فرض نفسه واحداً من أبرز نجوم سيتي في السنوات الماضية، وساهم في تحقيق النادي الإنكليزي الكثير من الألقاب المحلية والأوروبية مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وكان برناردو سيلفا أعلن مغادرته نادي مانشستر سيتي الإنكليزي في رسالة خاصة نشرها عبر صفحته الرسمية على إنستغرام يوم 16 إبريل/نيسان الحالي: "بعد بضعة أشهر، يحين وقت وداع المدينة التي لم نحقق فيها الكثير بصفتنا نادياً لكرة القدم فحسب، بل التي بدأتُ فيها أيضاً حياتي الزوجية وأسرتي. من أعماق قلبي، إينيس وكارلوتا، شكراً لكم. إلى النادي، وبيب، والجهاز الفني، وجميع زملائي في الفريق طوال هذه السنوات التسع، شكراً لكم على كل الذكريات الجميلة، وعلى إتاحة الفرصة لي لأكون جزءاً من هذه الرحلة الطويلة. جعلني الجو الذي كنا نخلقه يومياً في ملعب التدريب أشعر وكأنني في بيتي، وجزء من عائلة كبيرة. فلنستمتع معاً بهذه الأسابيع الأخيرة، ولنناضل من أجل ما يخبئه لنا هذا الموسم".