نجم ريال مدريد السابق: كنت على حافة الجنون

- اعترف بورخا مايورال، نجم ريال مدريد السابق، بمعاناته من الإصابات التي أبعدته عن المنافسات الدولية، بما في ذلك بطولة كأس أمم أوروبا 2024، مما جعله يشعر بأنه على "حافة الجنون". - أشار مايورال إلى أن عملية التعافي الخاطئة أدت إلى خضوعه لجراحة ثانية، مما أثار انتقادات جماهير خيتافي واتهامات بالتهرب من المباريات، رغم أنه كان يسعى للعودة والمساهمة في فريقه. - أكد مايورال أن الإصابات شكلت تحديات كبيرة له ولعائلته، وأنه واجه صعوبات نفسية بسبب الانتقادات والشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي.

اعترف نجم نادي ريال مدريد السابق، الإسباني بورخا مايورال (29 عاماً)، أنه كان على "حافة الجنون"، بسبب الإصابات التي جعلته يغيب عن الكثير من المواجهات، بما فيها المسابقات الدولية مع منتخب "لاروخا"، رغم قدرته على تسجيل الأهداف الكثيرة خلال مسيرته الاحترافية، وتحديداً مع فريقه الحالي خيتافي.

وقال نجم ريال مدريد السابق، في حديثه مع صحيفة ماركا الإسبانية، الجمعة: "لقد غبت عن بطولة كأس أمم أوروبا 2024، بسبب الإصابة التي تعرضت لها في شهر مارس حينها، وطلب مني الجهاز الطبي في فريق خيتافي الخضوع لعملية جراحية أخرى، رغم عدم شعوري بالألم في ركبتي (تعرض لتمزق في الغضروف)، وطلبت الإذن من الإدارة، حتى أذهب إلى أحد الاختصاصيين، كي آخذ رأيه النهائي، لأكتشف أن ما فعلته خلال عملية التعافي كان عبارة عن عادات خاطئة، ما سبب لي النكسة الكبرى، حتى كنت على حافة الجنون حرفياً".

وتابع: "خضعت لعملية تعافٍ جديدة، من خلال استخدام علاجات طبيعية من دون أدوية، وعدت مرة أخرى إلى فريقي، حتى أقدم لهم المساعدة حينها، واستطعت تسجيل الأهداف، لكن المرارة كانت غيابي عن بطولة كأس أمم أوروبا 2024، وأعترف أنني عانيت خلال العامين الماضين الإصابات، والحياة كانت بالنسبة لي عبارة عن مآسٍ ومخاطر".

وختم بورخا مايورال حديثه: "لقد عانيت كثيراً وعائلتي والأشخاص المقربون مني يعلمون ذلك، بسبب طريقة التعافي الخاطئة، التي جعلتني أخضع لعملية جراحية ثانية، حتى إنني تعرضت لانتقادات من قبل جماهير خيتافي، التي اعتبرتني أنني أتهرب من خوض المواجهات، فيما ذهب البعض إلى وصفي بأنني أعمل على ترتيب عملية رحيلي عن الفريق، وكل هذا كان غير صحيح أبداً، بالإضافة إلى ما يكتبه البعض على منصة إكس، وهو الأمر الذي جعلني حزيناً وبعيداً عن كل شيء".

ويذكر أن بورخا مايورال يُعد من أبناء نادي ريال مدريد الإسباني، بعدما تدرج في جميع فئاته السنية، وصولاً إلى الفريق الأول، لكن لم يستطع العثور على مكان في التشكيلة الأساسية، الأمر الذي جعله يذهب إلى الكثير من الفرق الأوروبية على سبيل الإعارة مثل: فولفسبورغ الألماني وروما الإيطالي، إلا أنه في عام 2022 وافق على الرحيل بشكل نهائي إلى خيتافي.