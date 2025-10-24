نجم ريال مدريد السابق ضحية سرقة.. وخادمته في قفص الاتهام

- ألقت الشرطة الإسبانية القبض على خادمة إيكر كاسياس ورجل آخر بتهمة سرقة خمس ساعات فاخرة من منزله، واستعادت ساعتين منها، بينما تستمر الجهود لاستعادة الساعات الثلاث المتبقية. - قدم كاسياس بلاغاً رسمياً في 16 أكتوبر، مما أدى إلى توقيف المشتبهين في 21 أكتوبر قبل مغادرتهما البلاد، بفضل التحريات الدقيقة وتسجيلات كاميرات المراقبة. - تضاف هذه الحادثة إلى سلسلة سرقات تستهدف نجومًا بسبب نمط حياتهم المترف، مما يدفع بعض العاملين لاستغلال غياباتهم لسرقة مقتنيات ثمينة.

أوقفت الشرطة الإسبانية خادمة حارس المرمى السابق لنادي ريال مدريد، الإسباني إيكر كاسياس (44 عاماً)، رفقة رجل آخر، بتهمة سرقة خمس ساعاتٍ فاخرة من منزله في مدريد. وتمكنت السلطات بحسب ما نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، الجمعة، من استرجاع ساعتين من بين القطع المسروقة، بينما لا تزال جهود البحث مستمرة لاستعادة الساعات الثلاث المتبقية التي تقدر قيمتها بعشرات الآلاف من اليوروهات.

وقدم كاسياس بلاغاً رسمياً في السادس عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بعدما لاحظ اختفاء عددٍ من مقتنياته الثمينة، لتتحرك الأجهزة الأمنية، وتكتشف أن المشتبهَ بهما كانا يخططان لمغادرة البلاد، ما دفعها إلى تنفيذ عملية توقيف عاجلة يوم الحادي والعشرين من الشهر ذاته، قبل أن يتمكّنا من الهرب.

وأكدت مصادر أمنية الصحيفة ذاتها أن التحريات الدقيقة التي أجرتها الشرطة كانت حاسمة في حل لغز السرقة، إذ تم تتبّع تحركات المشتبهين خلال الأيام التي سبقت الحادثة، كما استعين بتسجيلات كاميرات المراقبة القريبة من منزل اللاعب السابق لنادي ريال مدريد. وأوضحت المصادرُ ذاتها أن التحقيقات لا تزال متواصلة لتحديد المكان الذي أُخفيت فيه الساعات الثلاث المتبقية، وسط توقعات بأن تكون قد بيعت إلى تجار مختصين في السلع الفاخرة المستعملة.

وجاءت هذه الحادثة لتُضاف إلى سلسلةٍ من القضايا المشابهة في الآونة الأخيرة، بعد تزايد حالات السرقة والاحتيال التي يتعرض لها العديد من النجوم، الذين يجدون أنفسهم في مواجهة هذه الظاهرة، نتيجة نمط الحياة المترف الذي يعيشونه مقارنةً بوضعية العاملين لديهم، إذ يدفع هذا التفاوت بعض العمال إلى استغلال غيابات النجوم وتنقلاتهم الكثيرة لارتكاب سرقات تستهدف مقتنيات ثمينة ذات قيمة عالية، بحثاً عن تغيير وضعيتهم بطريقة سريعة.