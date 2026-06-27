نجم تنس ألمانيا ينتقد عودة سيرينا ويليامز إلى ويمبلدون لهذا السبب

انتقد نجم التنس الألماني، مايكل ستيتش، مشاركة النجمة الأميركية، سيرينا ويليامز (44 سنة)، في منافسات بطولة ويمبلدون نسخة عام 2026، إحدى بطولات الغراند سلام الكبيرة والتي ستنطلق يوم الاثنين المقبل في لندن.

وقررت سيرينا ويليامز (44 سنة)، والمُتوجة بـ23 لقباً في فئة الفردي في مسيرتها الرياضية، المشاركة في منافسات الفردي والزوجي في منافسات بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس التي تنطلق يوم الاثنين المقبل، وهي المشاركة التي استفزت أسطورة التنس الألماني، مايكل ستيتش، الذي رفض عودة نجمة التنس الأميركية إلى الملاعب خصوصاً في بطولة كبيرة مثل ويمبلدون.

رياضات أخرى سيرينا ويليامز تعود إلى ويمبلدون بعد غياب أربع سنوات

وقال ستيتش المُتوج بلقب فئة الفردي في بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس عام 1991، خلال مؤتمر صحافي عبر أمازون برايم أمس الجمعة: "لديها مسيرة مهنية مذهلة، هذا أمر لا جدال فيه. ولكن لماذا عليها العودة والمشاركة مجدداً؟ لا أستطيع فهم ذلك. أعتقد أن هذا الأمر ليس إيجابياً بالنسبة لباقي اللاعبات، لأنه يصرف الأنظار عنهن بسبب لاعبة متميزة، ولكن ليس لديها أي فرصة للفوز ببطولة ويمبلدون".

وبعد غياب دام أربع سنوات بعد إنجابها طفلين، حصلت النجمة الأميركية ويليامز على بطاقة دعوة للمشاركة في ويمبلدون، وهو الأمر الذي اعتبره الألماني ستيتش غير عادل، وستلعب سيرينا ويليامز، التي احتلت المركز الأول عالمياً لفترة طويلة بالنسبة للسيدات، مع الأسترالية مايا جوينت (20 سنة)، كما ستُشارك مع شقيقتها فينوس في منافسات فئة الزوجي.