نجم تشلسي يخرج عن النص ويُسقط جامع الكرات أرضاً

- شهدت مباراة باريس سان جيرمان وتشلسي توتراً في نهايتها بعد إسقاط بيدرو نيتو جامع الكرات، مما أثار غضب لاعبي باريس سان جيرمان، وانتهت المباراة بفوز مثير لباريس (5-2). - توقفت المباراة لبعض الدقائق بسبب المناوشات بين اللاعبين حول جامع الكرات، حيث حاول نجوم تشلسي الدفاع عن زميلهم نيتو، قبل أن يتدخل الحكم ومسؤولو الفريقين لتهدئة الأوضاع. - لم يُعاقب نيتو على تصرفه، ولم تتدخل تقنية "الفار"، مما يعكس تكرار مثل هذه الحوادث في المباريات بسبب رغبة اللاعبين في تسريع اللعب.

شهدت نهاية مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي، وضيفه تشلسي الإنكليزي، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، توتراً في الدقائق الأخيرة، بعد أن أسقط مهاجم الفريق الإنكليزي، البرتغالي بيدرو نيتو (26 عاماً)، جامع كرات أرضاً، عندما حاول ربح الوقت من أجل تقليص الفارق بما أن النتيجة حينها كانت تقدم النادي الفرنسي (4ـ2). وانتهت المباراة بانتصار مثير للفريق الفرنسي بنتيجة (5ـ2)، في واحدة من أفضل مباريات هذا الدور، خصوصاً في الشوط الثاني الذي كان شديد التنافس بين الفريقين.

وتوقف اللعب بعض الدقائق، حيث تجمّع اللاعبون من الفريقين حول جامع الكرات، الذي كان ملقىً أرضاً بسبب تصرف نيتو. وعبّر لاعبو باريس سان جيرمان عن غضبهم من الحركة التي قام بها اللاعب البرتغالي، خصوصاً أن جامع الكرات لم يقم بتصرف غير رياضي، وكان عليه أن يتعامل بطريقة أفضل. وحصلت مناوشات قوية بين لاعبي الفريقين، بما أن عدداً من نجوم تشلسي حاولوا الدفاع عن زميلهم، قبل احتواء الموقف بعد تدخل الحكم وعدد من مسؤولي الفريقين لتفادي المزيد من التوتر، وتجنب العقوبات.

ولم يُعاقب الحكم الإيطالي، اللاعب البرتغالي على الحركة التي قام بها، كذلك لم تتدخل حجرة "الفار" لتطلب من الحكم مشاهدة التصرف الذي قام به لاعب تشلسي في الدقائق الحاسمة من المباراة. وقد تكررت في السنوات الأخيرة الحالات التي يدخل فيها لاعبون في شجار مع جامعي الكرات، بسبب رغبة اللاعبين في تسريع اللعب وربح الوقت عندما تكون النتيجة سلبية.