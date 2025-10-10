- اعترف أوليسيس دافيلا، لاعب تشلسي السابق، بقيادة عملية احتيال في الدوري الأسترالي، حيث تعمد تلقي البطاقات الصفراء للحصول على أموال من المراهنات. - تلقى دافيلا حوالي 100 ألف جنيه إسترليني مقابل هذه الأفعال، وشارك زملاءه في الفريق، الذين تم فسخ عقودهم رغم تبرئتهم من المحكمة. - ينتظر دافيلا الحكم النهائي في المحكمة الأسترالية في ديسمبر، وقد يواجه السجن بتهم قيادة عصابة احتيالية وإنشاء جماعة إجرامية.

اعترف قائد خط وسط نادي تشلسي الإنكليزي السابق، المكسيكي أوليسيس دافيلا (34 عاماً)، بأنه قاد عملية احتيال ضخمة، من خلال حرصه على تلقي البطاقات الصفراء في المواجهات، التي خاضها مع فريقه في الدوري الأسترالي لكرة القدم، من أجل الحصول على مبالغ مالية.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أمس الخميس، أن نجم تشلسي السابق، الذي انضم إلى صفوف "البلوز" في عام 2011، قاد مجموعة من المحتالين، عبر قيامه بتلقي ما يقرب من 100 ألف جنيه إسترليني، مقابل حرصه على تلقي البطاقات الصفراء في المواجهات التي يخوضها، بعد إدانته من رابطة الدوري الأسترالي، بسبب ما فعله خلال موسمي 2023 و2024.

وتابعت أن نجم تشلسي السابق حرص في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2023 على تلقي بطاقة صفراء مع ناديه ماك آرثر، بعدما تعمد ضرب الكرة بعيداً، في المواجهة أمام فريق سيدني إف سي، ما جعله يحصل على أربعة إنذارات متتالية، ما أثار استغراب الجماهير الرياضية، التي بدأت طرح أسئلتها عبر وسائل التواصل، حول السبب الحقيقي الذي يدفع لاعباً إلى تعمد تلقي البطاقات الصفراء.

وأوضحت أن أوليسيس دافيلا قام بإشراك لاعبين من فريقه في هذه الشبكة الاحتيالية، لكن المحكمة قامت بتبرئتهما، إلا أن إدارة النادي قامت بفسخ عقودهما، خاصة أن نجم تشلسي السابق قام برشوة زملائه في الفريق، بمبلغ مالي يُقدر بنحو خمسة آلاف جينه إسترليني، في كل مرة، حتى يوافقوا على تلقي البطاقات الصفراء.

وختمت الصحيفة البريطانية تقريرها، بأن نجم نادي تشلسي السابق، أوليسيس دافيلا، ينتظر الحكم النهائي في المحكمة الأسترالية يوم 19 ديسمبر المقبل، ومن المرجح أن يقضي وقتاً في السجن، لأن الاتهامات بحقه، هي: قيادة عصابة احتيالية، هدفها تلقي الأموال من المراهنات بطريقة غير مشروعة، بالإضافة إلى إنشاء جماعة إجرامية.