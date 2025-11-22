نجم تركيا يواجه دعوى قضائية بسبب احتفال "هاري بوتر"

- يواجه كرم أكتوركوغلو، نجم منتخب تركيا وفريق فنربخشة، دعوى قضائية من شركة وارنر براذرز بسبب احتفالاته المستوحاة من سلسلة "هاري بوتر"، حيث يُتهم بانتهاك حقوق النشر باستخدام عناصر بصرية وصوتية دون إذن رسمي. - تقدمت وارنر براذرز بدعوى أمام محكمة الملكية الفكرية في إسطنبول، مؤكدة أن استخدام أكتوركوغلو لعناصر "هاري بوتر" يشكل انتهاكاً لعلاماتها التجارية المحمية في تركيا، مما دفعها لاتخاذ إجراءات قانونية. - انضم أكتوركوغلو إلى فنربخشة قادماً من بنفيكا، ولقب بـ"كرم بوتر" بسبب احتفالاته التي تشبه عالم "هاري بوتر"، مما أثار اهتمام الجماهير والإعلام.

يواجه نجم منتخب تركيا وفريق فنربخشة، كرم أكتوركوغلو (27 عاماً)، موجة جديدة من الجدل، بعدما أصبح محط الأنظار هذه المرة، ليس بأدائه داخل الملاعب، بل باحتفاله بالأهداف، إذ وجد اللاعب نفسه في قلب دعوى قضائية، تتهمه باستخدام عناصر بصرية وصوتية مستوحاة من سلسلة "هاري بوتر"، من دون الحصول على إذن رسمي، سواء في احتفالاته داخل الملعب، أو منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أمس الجمعة، أنّ شركة وارنر براذرز الأميركية تقدّمت بدعوى أمام محكمة الملكية الفكرية والصناعية في إسطنبول ضد نجم تركيا، على خلفية احتفاله المستوحى من عالم "هاري بوتر"، عبر التلويح بعصاً سحرية. وترى الشركة أن كريم أكتوركوغلو ارتكب انتهاكاً لحقوق النشر، بعدما تبنى الاحتفال الشهير بصورة منتظمة، خلال السنوات الأربع الماضية، ما دفعها إلى اتخاذ الخطوات القانونية ضده.

وأضافت الصحيفة أن شركة وارنر براذرز أكدت في دعواها أن سلسلة هاري بوتر وعناصرها المسجلة تُعد علامات تجارية محمية في تركيا، مشددة على أن الإيماءات، التي يشتهر بها أكتوركوغلو لا يجوز استخدامها من دون تصريح مسبق، مشيرة إلى أن هذه العلامات تمتلك قيمة تجارية عالمية تمتد إلى ما هو أبعد من الكتب والأفلام. وقد ضمت وثائق المحكمة جداول تسجيل العلامات التجارية، إلى جانب صور ملتقطة من منشورات اللاعب عبر منصّتي إنستغرام وإكس.

ووفقاً للملف المُقدّم للمحكمة، فإن نجم تركيا استخدم هذه العلامات بشكل مباشر، إذ تضمنت بعض مقاطع الفيديو الخاصة به موسيقى مأخوذة من سلسلة الأفلام الشهيرة، كما أظهرت لقطات أخرى استعماله رسوماً متحركة مستوحاة من شخصيات هاري بوتر، وشعار هوغوورتس، وزخارف مشابهة لتلك التي تظهر في الأفلام. وأكدت الدعوى أن احتفالاته داخل الملعب تضمنت حركات تشبه استخدام العصا السحرية، معتبرة أن استخدامه هذه العناصر من دون إذن، يشكّل انتهاكاً واضحاً لحقوق النشر والعلامات التجارية، إضافة إلى المساس بالحقوق الاقتصادية والمعنوية لصاحب الامتياز، وفق قانون الملكية الفكرية والصناعية.

وكان أكتوركوغلو قد انضم إلى صفوف نادي فنربخشة في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من نادي بنفيكا البرتغالي، لكنه جذب الأنظار مبكراً، بسبب شهرته السابقة مع غلطة سراي وأدائه مع منتخب تركيا، إذ لعب 49 مباراة دولية، وقد لُقب اللاعب بـ"كرم بوتر" من قِبل الجماهير، بعد ظهوره في إحدى الصور مرتدياً نظارات دائرية وقميص فريقه السابق بالأحمر والأصفر، وهي الألوان التي ربطها المشجعون سريعاً باسم "هاري بوتر"، ليطلقوا عليه هذا اللقب.