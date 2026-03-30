نجم بوليفيا السابق يحذر من منتخب العراق: لديه أسلوب برشلونة

حلل أسطورة الكرة البوليفية، ماركو أنطونيو إتشيفيري (55 عاماً) الذي قاد بلاده للتأهل إلى كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة، أداء منتخب العراق المنافس الذي ستواجهه بوليفيا، في نهائي الملحق العالمي لمونديال 2026، فجر الأربعاء.

وفي تصريحات لموقع أوكسجين البوليفي، اليوم الأحد، أشار إتشيفيري، المعروف بلقب "الشيطان"، إلى أن المنتخب العراقي يعتمد على أسلوب الضغط العالي والمستمر خلال المباراة. وقال: "هذا تقريباً ما يستخدمه برشلونة"، مشدداً على ضرورة أن يلعب منتخب بوليفيا بالتمريرات الأولى السريعة واستغلال عمق لاعبي الوسط لمواجهة استراتيجية الضغط العراقية. وأضاف: "الطريقة الوحيدة لمواجهة الضغط العالي هي اللعب بالتمريرات الأولى، وبسرعة، مع عمق كبير من لاعبي الوسط. اللعب من أول لمسة هو الطريق الوحيد لمواجهة الضغط العالي".

من جهته، أكد مدرب المنتخب البوليفي، أوسكار فيليغاس، أنه درس منافسه القادم جيداً، واصفاً المنتخب العراقي بأنه فريق "يجيد اللعب بشكل ممتاز"، لكنه أوضح أن قوته البدنية ليست بنفس مستوى منتخب سورينام، الذي فاز عليه يوم الخميس الماضي بنتيجة 2-1. وأردف فيليغاس في تصريحات صحافية: "رغم أنهم ليسوا أقوياء من حيث البنية الجسدية مثل سورينام، إلا أن العراق يلعب بشكل جيد جداً". ويأمل منتخب العراق في حجز مكانه بالمونديال، للمرة الثانية في تاريخه، بعد مشاركة وحيدة كانت في نسخة 1986، التي استضافتها المكسيك حينها، فيما يتطلع منتخب بوليفيا إلى الحضور في المونديال للمرة الرابعة، بعد أن شارك في نسخ؛ 1930 في أوروغواي، و1950 في البرازيل، و1994 في الولايات المتحدة.