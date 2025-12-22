نجم بوتسوانا: منتخب الجزائر مرشح للقب "الكان" وهذه رسالتي إلى عبادة

- يستعد إيدوين موهيستيوا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2025 مع منتخب بوتسوانا، حيث يواجه تحديات كبيرة ضمن مجموعة تضم السنغال، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبنين، مع التركيز على الجوانب البدنية والتكتيكية. - يعتبر موهيستيوا البطولة من أقوى البطولات القارية ويهدف إلى تقديم أداء قوي، مشيراً إلى أن البطولة مفتوحة على كل الاحتمالات، حيث يمكن للمنتخبات الأقل حظاً أن تفاجئ الجميع. - يثني موهيستيوا على قوة المنتخبات العربية، خاصة الجزائر، ويعبر عن إعجابه بزميله السابق أشرف عبادة، ويسعى لتحقيق إنجاز تاريخي لبلاده.

يستعد لاعب مولودية وهران الجزائري، ونجم منتخب بوتسوانا، إيدوين موهيستيوا (28 عاماً)، لخوض واحدة من أهم محطات مسيرته الكروية، بالمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 الجارية في المغرب، رفقة منتخب بلاده بوتسوانا الذي سيخوض منافسات صعبة ضمن مجموعة تضم السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبنين. وتحدث إيدوين موهيستيوا في حوار خاص مع موقع "العربي الجديد"، عن تحضيرات منتخب بلاده، وطموحات بوتسوانا في البطولة القارية، كما توقف عند قوة المنتخبات العربية المشاركة، وتحديداً منتخب الجزائر الذي يعرفه جيداً، بحكم تجربته في الدوري الجزائري لكرة القدم، إضافة إلى رأيه في تألق زميله السابق، أشرف عبادة، مع منتخب الجزائر الرديف في بطولة كأس العرب الماضية في قطر.

كيف سارت تحضيرات منتخب بوتسوانا قبل كأس أمم أفريقيا؟

تحضيراتنا سارت على نحوٍ جيّد والحمد لله. أستطيع القول إنّ الأمور إيجابية، وقد دخلنا أجواء المنافسة مبكراً، أقمنا معسكراً تدريبياً في تونس، وكان مفيداً جداً من جميع الجوانب، سواء البدنية أو التكتيكية، صحيح أن التحضيرات دائماً ما تكون مكثفة وقصيرة قبل البطولات الكبرى، لكنّنا نحاول استغلال كل وقت متاح من أجل الوصول إلى الجهوزية المطلوبة.

كيف تقيّم المجموعة التي جاء فيها منتخب بوتسوانا؟

في كأس أمم أفريقيا لا وجود لما يمكن اعتباره مجموعة سهلة، هذه بطولة قوية جداً، بل أعتبرها من أقوى البطولات القارية في العالم، وربما من الأفضل على الإطلاق، مجموعتنا تضم منتخبات كبيرة ومعروفة بتاريخها وقوتها، مثل السنغال والكونغو الديمقراطية، إضافة إلى منتخب بنين، لذلك كان هذا السيناريو متوقعاً بالنسبة لنا.

ستواجهون نجوم منتخب السنغال... كيف تنظر إلى هذا التحدي؟

مواجهة منتخب مثل السنغال شرف كبير، وهو من أعلى الامتيازات لأي لاعب أفريقي. نحن نتحدث عن لاعبين كنّا نشاهدهم دائماً على شاشات التلفزيون ونعجب بمستواهم، لكن الآن حان وقت المواجهة الحقيقية، وقت التحدي والاحتكاك المباشر داخل الملعب، والأمر لا يقتصر على السنغال فحسب، فحتى الكونغو الديمقراطية وبنين منتخبان قويان جداً، ما يجعل المجموعة مثيرة وصعبة في الوقت نفسه.

ما هدف بوتسوانا من المشاركة في كأس أمم أفريقيا؟

بصراحة، سأحتفظ بالأهداف الرئيسة داخل الفريق ولن أعلنها صراحةً، لأن هناك اتفاقاً بيننا كلاعبين والجهاز الفني على عدم كشف كل شيء للإعلام، لكن ما يمكنني قوله هو أنّنا لسنا هنا للسياحة أو للاستمتاع فقط بجمال المغرب أو ملاعبه الرائعة، نحن هنا من أجل القتال، والعمل، وبذل أقصى جهد ممكن، لدينا طموح حقيقي، وسنحاول الدفاع عن حظوظنا بكل قوة.

أي منتخب تراه المرشح الأبرز للتتويج باللقب؟

هناك العديد من المنتخبات القوية، وكأس أمم أفريقيا معروفة دائماً بعدم قابلية التوقع، صحيح أن السنغال تُعد من أبرز المرشحين، لكن لا أحد يستطيع الجزم بهوية البطل، حتى المنتخبات التي تُصنف على أنها أقل حظاً يمكنها أن تفاجئ الجميع، كما حدث في نسخ سابقة، مثل نسخة 2012. هذه البطولة مفتوحة على كل الاحتمالات، والمفاجآت جزء من هويتها.

بما أنك تلعب في دوري عربي... كيف تقيّم مستوى المنتخبات العربية المشاركة في البطولة؟

منتخبات شمال أفريقيا قوية جداً، وهذا أمر معروف تاريخياً، الحديث لا يتعلق فقط بكوني ألعب في الجزائر أو بحبي للثقافة هناك، بل لأن المستوى فعلاً مرتفع وتنافسي، هذه المنتخبات اعتادت المنافسة والفوز بالألقاب، ولديها خبرة كبيرة في مثل هذه البطولات، وهو ما يجعلها دائماً ضمن دائرة الترشيحات.

بخصوص المنتخب الجزائري وبما أنك تعرفه جيداً... كيف تقيّم حظوظه في الذهاب بعيداً في هذه المنافسة؟

المنتخب الجزائري من أفضل المنتخبات في القارة الأفريقية، ولا يحتاج إلى الكثير من التعريف، لديه سجل حافل، تأهل إلى كأس العالم، وتُوج بكأس أمم أفريقيا قبل ستّ سنوات، ويملك تشكيلة قوية تضم لاعبين يلعبون في أكبر الدوريات والأندية العالمية، هذا ليس مديحاً مجانياً، بل هو واقع ملموس. أتمنى لهم التوفيق والذهاب بعيداً في البطولة، خاصة أننا نعرف قيمتهم جيداً، بحكم مواجهتنا لهم في تصفيات كأس العالم 2026.

زميلك السابق أشرف عبادة تألق في كأس العرب مع منتخب الجزائر الرديف... ما رأيك في مستواه؟

أشرف كان رائعاً وممتعاً جداً في كأس العرب، واستمتعت كثيراً بمشاهدته، تحدثت معه شخصياً وقلت له إنه يجب أن يواصل العمل بالروح نفسها. بصراحة، تمنيت أن يكون ضمن قائمة كأس أمم أفريقيا، وأعتقد أنه كان يستحق ذلك، لكن القرار في النهاية بيد المدربين. أنا واثق أنه يملك إمكانات كبيرة، وإذا واصل التطور، يمكنه الانتقال إلى مستوى أعلى وتحقيق حلم المشاركة في كأس العالم مستقبلاً.

ما هدفك الشخصي من المشاركة في كأس أمم أفريقيا المقبلة؟

هدفي الشخصي هو الاستمتاع بهذه التجربة الفريدة، لأنها قد تأتي مرة واحدة فقط في العمر بالنسبة لكثيرين منا، هذه هي المشاركة الثانية فقط لبلدنا في تاريخ كأس أمم أفريقيا، وهو إنجاز بحدّ ذاته، نحن هنا لنعيش اللحظة، ونستغل هذا الشرف، ونعمل بجد، ونبذل كل ما لدينا، كنّا نشاهد هذه البطولة، ونحن أطفال أمام التلفزيون، واليوم أصبحنا جزءاً منها، وهذا أمر لا يُقدّر بثمن.