نجم برشلونة السابق يورّط التونسي علاء غرام وهذا موقف الطرابلسي

- يعيش النجم التونسي علاء غرام فترة صعبة مع شاختار دونيتسك الأوكراني، حيث لم يشارك إلا في مباراة واحدة بكأس أوكرانيا، مما أثار تساؤلات حول مستقبله مع الفريق. - رغم قلة مشاركاته، تم استدعاء غرام لمعسكر منتخب تونس ضمن تصفيات كأس العالم 2026، بهدف دعمه بعد خلافه مع مدربه التركي أردا توران. - نصح الجهاز الفني لمنتخب تونس غرام بالبحث عن فريق جديد لضمان مكانه في قائمة "نسور قرطاج" لبطولتي كأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2026.

يعيش النجم التونسي، علاء غرام (24 عاماً)، فترة صعبة في مشواره الاحترافي مع ناديه الحالي، شاختار دونيتسك الأوكراني، بعدما أصبح بعيداً عن المنافسات، منذ انطلاق الموسم الجديد 2025-2026، ما أثار التساؤلات حول مستقبله مع الفريق، وسبب هذه الوضعية المفاجئة.

ولم يظهر غرام حتى الآن سوى في مباراة واحدة ضمن منافسات كأس أوكرانيا، كما دخل لبعض الثواني فقط في إحدى مباريات فريقه بدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، ورغم ذلك فإنه حجز مقعده خلال المعسكرين الماضيين لمنتخب تونس، ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026، ما عرّض الجهاز الفني لانتقادات عديدة في الشارع الرياضي.

ورغم أن المدير الفني لـ"نسور قرطاج"، سامي الطرابلسي، قد أكد في تصريحاته السابقة أنه لن يستدعي أي لاعب لا يشارك بشكل دائم مع ناديه، فإن غرام مثّل حالة خاصة، إذ تفيد المعطيات، التي حصل عليها "العربي الجديد"، يوم الأربعاء، بأن الهدف من ضم اللاعب إلى معسكر منتخب تونس، يأتي ضمن خطة لدعمه ومساندته، بعد خلاف جدّ بينه وبين مدرب فريقه الأوكراني، الذي قرر إخراجه من حساباته الفنية.

وبحسب المعطيات نفسها، فإن علاقة غرام بمدرب شاختار دونيتسك، التركي أردا توران، وهو النجم السابق بفريق برشلونة الإسباني، ليست على أحسن ما يرام، بعدما استفسر اللاعب من مدربه عن سبب استبعاده من كل مباريات فريقه هذا الموسم، مقدماً احتجاجه على عدم بيعه الصيف الماضي، رغم تلقيه عرضين رسميين، وتحديداً من إيطاليا وفرنسا.

وتحدث كل من الطرابلسي والمدير الرياضي لمنتخب تونس، زياد الجزيري، مع علاء غرام، في المعسكر الأخير، وأكدا له دعمهما التام، لكنهما صارحا اللاعب بضرورة أن يجد فريقاً آخر، إذا استمر وضعه على ما هو عليه، حتى يضمن وجوده في قائمة "نسور قرطاج"، خلال بطولة كأس أفريقيا بالمغرب 2025، وبطولة كأس العالم 2026.