- اتهم نيكولاي فالويف، بطل الملاكمة السابق ونائب مجلس الدوما الروسي، اللجنة الأولمبية الدولية باتباع معايير مزدوجة تجاه روسيا وإسرائيل، مشيراً إلى أن السياسة دخلت في الرياضة الأولمبية. - أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية استمرار مشاركة الرياضيين الروس تحت علم محايد، بينما بررت عدم تعليق مشاركة الإسرائيليين بتعايشهم السلمي مع الفلسطينيين، مما أثار انتقادات من الكرملين. - دعت السلطات الإسبانية لتعليق مشاركة الرياضيين الإسرائيليين والروس، مهددة بالانسحاب من كأس العالم 2026 إذا تأهلت إسرائيل.

اتّهم بطل العالم السابق في الملاكمة ونائب مجلس الدوما الروسي، نيكولاي فالويف (52 عاماً)، اليوم الثلاثاء، اللجنة الأولمبية الدولية، باتباع معايير مزدوجة تجاه روسيا وإسرائيل. وقال فالويف، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس": "تجري أحاديث عن أن إسرائيل تلتزم بالميثاق الأولمبي، بينما نحن لا نفعل ذلك. هذه معايير مزدوجة أو ثلاثية كما نقول، ولا شيء يفاجئني".

وشدّد نجم الملاكمة السابق على أن السياسة قد دخلت في الرياضة الأولمبية، وأن الحركة الأولمبية لم تعد تحقق أهدافها الأصلية. وفي 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية سريان المبادئ السابقة لمشاركة الرياضيين الروس، تحت علم محايد في المنافسات. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، قال وزير الرياضة الروسي، ميخائيل ديغتياريف: "إن بيان اللجنة الأولمبية حول الإبقاء على النهج السابق في قبول الرياضيين الروس، كان متوقعاً".

ومن جهتها، برّرت اللجنة الأولمبية الدولية قرارها بعدم تعليق مشاركة الرياضيين الإسرائيليين بالقول: "إنهم يتعايشون بسلام مع المنافسين من فلسطين". وفي اليوم نفسه، انتقد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اللجنة الأولمبية الدولية، بسبب المعايير المزدوجة تجاه روسيا وإسرائيل، وأكد أن موسكو تعارض تسييس الرياضة.

وجاءت هذا التصريحات، بعد أن دعت السلطات الإسبانية إلى تعليق مشاركة الرياضيين الإسرائيليين إلى جانب الروس، كما أكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن إسبانيا هدّدت بالفعل بالانسحاب من منافسات كأس العالم 2026، في حال تأهلت إسرائيل إلى المونديال العالمي.