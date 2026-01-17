نجم الكالتشيو سابقاً يُثير أزمة: بعد 100 مباراة أعمل الآن نادلاً

تحدث مدافع أندية، باليرمو وكتانيا وأسكولي سابقاً، الإيطالي جوزيبي بيلوسكي (36 عاماً)، عن التحوّل الكبير الذي شهدته مسيرته، بعدما فشل في تحقيق الأهداف التي خطط لها، رغم أنّه خاض أكثر من 100 في منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، لكن ذلك لم يكن كافياً ليضمن له نهاية مسيرة جيدة، إذ ابتعد عن الكالتشيو منذ فترة، ولم يعد يخصص كامل وقته لكرة القدم واللعب.

ونقلت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية، الجمعة، تصريحات بيلوسكي عن مسيرته بعيداً عن الكالتشيو بعد مواسم عديدة، حيث قال: "أعمل نادلاً أيام الجمعة والسبت والأحد، وأبحث عن وظيفة براتب ثابت لأكسب بعض المال وأشغل وقتي. لم يسمح لي النظام بالتقدم، لكن هذا لا يهم، فهو لا يحفزني. كنتُ ساذجاً، وإلا لكنتُ نجحت. لا أشعر بالشفقة على نفسي، لا أبالي".

وبدأت مسيرة بيولسكي الكروية في أسكولي وخاض الكثير من التجارب في إيطاليا مع مونزا وكتانيا وباليرمو كما لعب لفريق ليدز يونايتد الإنكليزي، ولكن أهم فترات مسيرته كانت مع نادي أسكولي أساساً الذي خاض بصحبته أكثر من 100 مباراة في مختلف الأقسام، وأمضى خمسة مواسم وشارك في 99 مباراة في الدوري الإيطالي، كما أنّ تجربته مع نادي كتانيا كانت مثيرة بعد أن لعب أكثر من 100 مباراة مع الفريق. ثم بدأت المشكلات، حيث قال: "لم يعد لديّ وكيل أعمال بسبب خلاف مع وكيلي، ووجدت نفسي بلا وكيل في أهم لحظة من مسيرتي، لمواصلة لعب كرة القدم، كان عليّ الذهاب إلى ليدز. لم يكن لديّ فريق إيطالي: لم يسمح لي النظام بإيجاد نادٍ في الدوري الإيطالي، كل هذا يحدث لأنك لا تستسلم، ولا تتظاهر بالقوة في المواقف الصعبة، ولا ترتدي قناعاً، وتحترم البشر. في الحياة كما في كرة القدم، كنت دائماً صادقاً؛ أريد أن أكون قادراً على مواجهة نفسي".

ورغم ابتعاده عن الكالتشيو في الفترة الأخيرة، فإن بيولسكي ما زال متمسكاً بممارسة كرة القدم، حيث قال: "ألعب لفريق مونتشيلي (في الأقسام الهاوية)، لقد انضممت إليه مؤخراً، آمل أن نُحقق نتائج إيجابية، كما لا يزال لديّ طموح في أن أصبح مدرباً، لا يمكنني أن أكون مديراً رياضياً أو وكيل لاعبين، يتطلب ذلك مهارات دبلوماسية وأنا لست كذلك، هذا في المستقبل، ولكن الآن ما زلت لاعباً وأنا مستمتع بذلك". ويعتبر بيولسكي أن نظام التعاقدات في إيطاليا لم يُساعده خاصة مع السيطرة الكبيرة لوكلاء اللاعبين على المشهد".