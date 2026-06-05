نجم العراق يخادع حارس إسبانيا... وأرنولد يكشف أخطاء دي لا فوينتي

- تألق نجم منتخب العراق ميرخاس دوسكي بتسجيله هدف التعادل ضد إسبانيا في مباراة ودية استعداداً لكأس العالم 2026، حيث خدع الحارس جوان غارسيا بتسديدة قوية في الدقيقة 27. - رغم تقدم إسبانيا بهدف فيران توريس، إلا أن العراق بقيادة المدرب الأسترالي غراهام أرنولد نجح في الحفاظ على التعادل، مستفيداً من أخطاء المدرب الإسباني لويس دي لا فوينتي. - سيطر منتخب إسبانيا على الكرة بنسبة 63%، لكن العراق اعتمد على الدفاع والهجمات المرتدة، لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.

خطف نجم منتخب العراق ميرخاس دوسكي (26 عاماً) الأنظار إليه وبقوة، بعدما استطاع خداع حارس مرمى منتخب إسبانيا جوان غارسيا في المواجهة الودية التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، مساء الخميس، في إطار استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وتقدم منتخب إسبانيا بالنتيجة عبر نجمه فيران توريس في الدقيقة 16، لكن رد منتخب العراق لم يتأخر كثيراً، بعدما فرض ميرخاس دوسكي نفسه بطلاً بلا منازع في المواجهة الودية، بسبب هدف التعادل الذي سجله في الدقيقة 27، عندما نجح في مخادعة حارس المرمى جوان غارسيا الذي فشل في التصدي للتسديدة القوية التي أطلقها الظهير الأيسر لـ"أسود الرافدين".

واستلم ميرخاس دوسكي الكرة على مشارف الجهة اليسرى لمنطقة جزاء منتخب إسبانيا، قبل أن يقرر استعراض ما يتمتع به من مهارة فنية كبيرة، بعدما أطلق تسديدة مباشرة مستغلاً تقدم حارس المرمى جوان غارسيا الذي فشل في التصدي للكرة، وسط حسرة واضحة على المدير الفني لويس دي لا فوينتي، الذي حاول تصحيح الأخطاء التي وقع فيها خلال الشوط الأول.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 الهدف التاريخيّ بالكامل!!!!!!



هدف ميرخاس دوسكي لاعب العراق 🇮🇶 ضد إسبانيا 🇪🇸🤯



🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/uMZwMboSiu — عمرو (@bt3) June 4, 2026

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لكن مدرب منتخب العراق الأسترالي غراهام أرنولد نجح في الحفاظ على نتيجة اللقاء، بعدما كشف أخطاء المدير الفني لمنتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي، الذي قام بإجراء العديد من التبديلات على تشكيلته الأساسية من أجل تسجل هدفٍ ثاني، لكن نجوم "أسود الرافدين" نجحوا في الحد من الخطر الذي تعرضوا له طيلة الشوط الثاني الذي سيطر على مجرياته رفاق الموهبة لامين يامال الغائب عن المواجهة بسبب الإصابة.

ولم يستفد منتخب إسبانيا من طريقة لويس دي لا فوينتي الذي اعتمد على تدوير الكرة والاستحواذ عليها، حتى وصلت إلى نسبة 63%، فيما ظهر إصرار الأسترالي غراهام أرنولد على جعل نجوم منتخب العراق يتراجعون إلى مناطقهم الدفاعية، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة، لكنهم لم ينجحوا في إحراز هدفٍ ثانٍ، لتنتهي المواجهة الودية بالتعادل بهدف لمثله بين الفريقين.