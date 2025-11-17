- أدهشت قطر الجميع بتنظيم استثنائي لمونديال الناشئين 2025، حيث تميزت بجودة الملاعب والحضور الجماهيري، مما جعل البطولة مميزة. - أرجع جميل محمود إخفاق المنتخبات الخليجية إلى ضعف التحضير مقارنة بحجم البطولة وقوة المنافسين، مشيراً إلى أن منتخبات عرب أفريقيا استفادت من الاحتكاك الخارجي والمدارس الكروية الصارمة. - قيّم محمود المشاركة العربية، مشيراً إلى أن الأداء كان يمكن أن يكون أفضل، ورشح المنتخب الفرنسي لنيل اللقب رغم صعوبة مواجهته للبرازيل في دور الـ16.

حل حارس المرمى الدولي العراقي السابق، جميل محمود (55 عاماً)، ضيفاً على "العربي الجديد"، في حوار تحدث فيه عن تنظيم قطر بطولة مونديال الناشئين 2025، كما كشف سبب الخروج المبكر للمنتخبات الخليجية.

وبيّن مدرب حراس المرمى، في نادي مسيمير القطري، أن دولة قطر وكعادتها، أدهشت الجميع بالتنظيم من حيث جودة الملاعب والحضور الجماهيري، مبيناً أن هذه النسخة من مونديال الناشئين كانت استثنائية. وعن سبب إخفاق المنتخبات الخليجية، أرجع محمود ذلك إلى ضعف التحضير مقارنة بحجم البطولة، إضافة إلى قوة المنتخبات المنافسة التي تمتلك خبرة وعملاً تراكمياً أكبر، على مستوى الفئات العمرية. وحول الفارق بين عرب أفريقيا والمنتخبات الخليجية في هذه النسخة، أشار محمود إلى أنّ منتخبات عرب أفريقيا استفادت بشكل واضح من الاحتكاك الخارجي، سواء عبر مشاركات اللاعبين في الدوريات الأوروبية أو بفضل مدارس كروية أكثر صرامة في الجانبين البدني والتكتيكي، وهو ما انعكس على جودة الأداء.

كما قيّم حارس مرمى نادي الطلبة العراقي السابق، المشاركة العربية، مبيناً أنه كان بالإمكان أفضل مما كان، مذكّراً بأن بعض المنتخبات العربية سبق أن حققت نتائج قوية في نسخ سابقة من البطولة، وكان يُنتظر أن تتكرر في هذه النسخة. وختم حديثه باختيار المنتخب الأقرب لنيل اللقب، مرشحاً المنتخب الفرنسي لرفع كأس المسابقة، رغم اعترافه بأن مهمته لن تكون سهلة في مواجهة البرازيل، خلال دور الـ16.