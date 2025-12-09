نجم العراق السابق يشيد بمنتخب الجزائر ويحذّر أرنولد من مواجهة الأردن

- أشاد بسام رؤوف بأداء منتخب الجزائر بعد فوزه على العراق 2-0 في كأس العرب 2025، مشيراً إلى استفادتهم من الطرد المبكر للعراق واعتمادهم على أسلوب 4-1-4-1 بفاعلية من الأطراف. - رغم محاولات العراق بمشاركة البدلاء، إلا أن اللعب بعشرة لاعبين صعّب المهمة، مما أفقدهم الخطورة في الثلث الأخير، وأكد رؤوف أن الخسارة لا تعكس مستوى العراق الحقيقي. - المواجهة المقبلة أمام الأردن ستكون اختباراً مهماً للعراق ومدربه غراهام أرنولد لتقييم جاهزية اللاعبين.

أشاد نجم العراق السابق، بسام رؤوف (57 عاماً)، بأداء منتخب الجزائر، بعد فوزه المستحق على "أسود الرافدين" بهدفين دون رد، في ختام مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب 2025، اليوم الثلاثاء، مؤكداً أن "الخُضر" قدّموا مباراة قوية، واستفادوا بشكل واضح من الطرد المبكر، الذي تعرض له منتخب العراق.

وقال رؤوف، في تصريحاته لـ"العربي الجديد"، إن منتخب الجزائر لعب بأسلوبه المفضل 4-1-4-1، مع انتقال تدريجي بالضغط وفاعلية واضحة من الأطراف، خصوصاً في الشوط الثاني، الذي ظهر فيه الفريق بشكل أفضل. كما أثنى على مجموعة من اللاعبين، مثل ياسين براهيمي، إلى جانب المدافعين: بعوش هواري ويوسف عطال، مشيراً إلى أن "الخضر" فرضوا نسقهم، واستحوذوا على الكرة بنسبة تجاوزت 70 %.

وعن أداء العراق، أوضح رؤوف أن اللعب بعشرة لاعبين طوال أكثر من 90 دقيقة صعّب بشدة مهمة "أسود الرافدين"، ورغم مشاركة البدلاء في الشوط الثاني، مثل حسن عبد الكريم ومحمد جواد، فإن الفريق افتقد الخطورة في الثلث الأخير، ولم ينجح في إيصال الكرات داخل منطقة الجزاء. وأضاف: "الخسارة طبيعية، قياساً بظروف المباراة والنقص العددي، وهي لا تعكس مستوى منتخب العراق الحقيقي في البطولة. فلكل مباراة ظروفها الخاصة". وختم رؤوف مؤكداً أن المواجهة المقبلة أمام منتخب الأردن، ستكون الاختبار الأصعب للعراق، وفرصة مهمة للمدرب غراهام أرنولد، من أجل الوقوف على جاهزية اللاعبين، وقدرتهم على تنفيذ أفكاره داخل الملعب.