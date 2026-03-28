- كريم صدام، نجم منتخب العراق السابق، يؤكد أن الإرباك الناتج عن الحرب أثر على استعدادات "أسود الرافدين" للملحق العالمي، لكنه يثق بقدرة اللاعبين على تحمل المسؤولية وتحقيق طموحات الشارع الرياضي. - المدرب أرنولد اختار العناصر الأكفأ، ويتميز بخبرة واسعة في مباريات الملحق والمنافسة على التأهل لكأس العالم، مما يعزز فرص المنتخب في مواجهة التحديات. - أهمية فهم المدرب لنفسية اللاعب العربي ورفع الروح المعنوية في اللحظات الحاسمة، استعداداً لمواجهة بوليفيا في الملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026.

قال نجم منتخب العراق السابق كريم صدام (65 عاماً)، إنّ الإرباك الذي رافق استعدادات "أسود الرافدين" لمواجهة الملحق العالمي، بسبب الحرب الدائرة في المنطقة، أثر بلا شك على مستوى التحضيرات، لكنه شدد في الوقت ذاته على الثقة الكبيرة باللاعبين وقدرتهم على تحمّل المسؤولية وتلبية طموحات الشارع الرياضي، مؤكداً إيمانه وأمله بأن يكونوا على قدر هذا التحدي المهم في المرحلة المقبلة.

وقال أحد عناصر الجيل الذهبي لمنتخب العراق الذي شارك في مونديال المكسيك عام 1986، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت: "الإرباك الذي حصل وإلغاء المعسكر، أثر بلا شك على تحضيرات الفريق، إلّا أن الثقة كبيرة باللاعبين وقدرتهم على تحمّل المسؤولية وتحقيق طموحات الشارع الرياضي. هناك إيمان وأمل كبيرَين بأن يكون اللاعبون على قدر هذا التحدي المهم".

وأوضح صدام أنه يرى أن المدرب أرنولد، اختار العناصر الأكفأ من وجهة نظره، مشدداً على أن الأخير مدرب كبير يمتلك خبرة واسعة، سبق له خوض مباريات الملحق، والمنافسة على التأهل إلى كأس العالم، إضافة إلى قيادته منتخب شارك في نهائيات المونديال (أستراليا).

وختم بالقول إنّ "العامل الأهم يبقى بضرورة قدرة المدرب على فهم نفسية اللاعب العربي، ومعرفته بكيفية رفع الروح المعنوية في اللحظات الحاسمة والتحديات الكبرى"، وسيواجه "أسود الرافدين" في لقاء الملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026، فجر الأربعاء القادم، نظيره منتخب بوليفيا، الذي تأهل إلى الدور النهائي في المسار الثاني من الملحق، وذلك بعد فوزه على منتخب سورينام بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما فجر الجمعة، بالدور قبل النهائي للملحق.