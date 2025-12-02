- رياض عبد العباس يرى أن كأس العرب 2025 في قطر تمثل فرصة مثالية للعراق للتحضير لمباراة الملحق المؤهلة لكأس العالم 2026، مشدداً على أهمية الحفاظ على استقرار التشكيلة لتحقيق النجاح. - البطولة تشهد غيابات عديدة في صفوف المنتخبات، لكن الجزائر والمغرب لن تتأثرا بفضل قاعدة لاعبيهما الواسعة، مما يعزز فرص العراق في المنافسة على اللقب. - عبد العباس يؤكد على ضرورة تكامل الأدوار بين الاتحاد والأندية لضمان تحضيرات ناجحة، معتبراً أن المرحلة المقبلة حساسة وتتطلب جاهزية كاملة لتحقيق التأهل لكأس العالم.

قدّم نجم منتخب العراق السابق، رياض عبد العباس (56 عاماً)، رؤية شاملة حول واقع بطولة كأس العرب 2025، المقامة حالياً في قطر، وحظوظ "أسود الرافدين"، مؤكداً أن المسابقة تمثل فرصة مثالية للعراق، للتحضير قبل مواجهة الملحق الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026، شريطة الحفاظ على استقرار التشكيلة.

وفي حوار مع "العربي الجديد"، أكد عبد العباس أن معظم المنتخبات المشاركة في كأس العرب ستعاني غيابات عديدة في صفوف نجومها ولاعبيها الأساسيين، وهو ما سينعكس على الأداء العام، لكنه بيّن أن منتخبات، مثل الجزائر والمغرب، لن تتأثر كثيراً بهذه الغيابات، نظراً لامتلاكها قاعدة كبيرة من اللاعبين القادرين على تمثيل المنتخب بجودة عالية، مشيراً إلى أن المغرب قادر حتى على تشكيل عدة منتخبات مختلفة بشكل مريح.

وأوضح نقيب الرياضيين العراقيين أن البطولة ستكون محطة مهمة وإعدادية بالنسبة لمنتخب العراق، مشدداً على ضرورة المحافظة على التشكيلة نفسها التي خاضت المباريات السابقة، لما تتمتع به من انسجام ومعنويات واستقرار فني. واعتبر أن أي انقطاع في العمل بين الجهاز الفني واللاعبين قد يؤدي إلى حالة من الاسترخاء، وهو أمر يجب تجنبه، خصوصاً قبل مباراة الملحق الحاسمة، والتي تُعد مباراة واحدة دون مجال للخطأ.

وشدد على أن منتخب العراق بحاجة لخوض مباريات تجريبية، وأن التوقيت الحالي للبطولة مناسب تماماً لهذا الغرض، مطالباً بتكامل الأدوار بين الاتحاد والأندية من أجل إنجاح التحضيرات. وبيّن أيضاً أن المنتخب قادر على خوض البطولة بعدد كبير من اللاعبين الأساسيين، ممن سيشاركون في مباراة الملحق، وأن العراق حين يدخل أي بطولة، فإنه يفكر دائماً بالمنافسة على اللقب، لأن الجمهور والإعلام لا يقبلان إلا بالإنجاز والانتصارات، نظراً للشغف الكبير بتحقيق البطولات. وأضاف أن فرصة المنافسة قائمة، خاصة أن أغلب المنتخبات المشاركة ستظهر بصفوف غير مكتملة.

وتوقع رئيس نادي الشرطة العراقي سابقاً إمكانية التأهل من الدور الأول، لكنه يرى أن التنبؤ بالبطل سيكون صعباً، بسبب كثرة الغيابات وعدم وضوح الصورة الفنية للمنتخبات حتى الآن، فضلاً عن عدم معرفة الأسماء التي ستشارك فعلياً. وختم حديثه بالقول: "إن المرحلة المقبلة مفصلية وحساسة للمنتخب العراقي، وتتطلب جاهزية كاملة من كل اللاعبين دون استثناء، سعياً لتحقيق الهدف الأهم وهو بلوغ نهائيات كأس العالم".