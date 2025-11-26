نجم السودان يروي أسرار التأهل إلى كأس العرب 2025

- قاد عبد الصمد منن منتخب السودان للتأهل إلى كأس العرب 2025 بعد فوز صعب على لبنان، رغم اللعب بعشرة لاعبين، مما أضفى سعادة على جماهير السودان. - أكد المدرب كواسي أبياه ثقته في الفريق بين الشوطين، مما حفز اللاعبين لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير السودانية التي دعمتهم بقوة في المدرجات. - سيواجه منتخب السودان تحديات كبيرة في المجموعة الرابعة من كأس العرب 2025، حيث يضم منتخبات الجزائر والعراق والبحرين، مما يتطلب أداءً مميزًا لتحقيق الانتصارات.

روى نجم منتخب السودان الأول، عبد الصمد منن (20 عاماً)، أسرار التأهل إلى بطولة كأس العرب 2025، بعدما حقق "صقور الجديان" انتصاراً صعباً للغاية على لبنان، بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بينهما في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى المسابقة.

وقال عبد الصمد منن، في حديثه مع "العربي الجديد": "لقد أبلغنا المدرب كواسي أبياه بين الشوطين بأنه يثق بنا، رغم أننا لعبنا في الشوط الأول بعشرة لاعبين فقط، بعد طرد زميلنا، لكن علينا الدخول إلى الشوط الثاني وحسم الأمور لصالحنا، حتى نرسم السعادة على وجوه جماهير السودان".

وتابع: "لقد شعرنا بالسعادة الكبيرة في المواجهة أمام لبنان، بسبب وقفة جماهير منتخب السودان معنا وبقوة، بعدما حضروا بكثافة في المدرجات، وبحول لله نحقق الانتصارات خلال بطولة كأس العرب 2025، حتى نرسم السعادة والسرور على وجوههم، والحمد لله على كل شيء".

ويُذكر أن منتخب السودان، بقيادة مدربه الغاني كواسي أبياه، سيخوض منافسات بطولة كأس العرب 2025، في المجموعة الرابعة، التي ستكون صعبة للغاية، نظراً لوجود منتخب الجزائر، حامل لقب النسخة الماضية، بالإضافة إلى منتخب العراق، الذي يطمح رفقة نجومه، إلى تحقيق الانتصارات، والوصول إلى المواجهة النهائية، وأيضاً منتخب البحرين، الذي تأهل إلى البطولة، عقب فوزه على جيبوتي في مواجهات التصفيات.

ويُعد التأهل إلى بطولة كأس العرب 2025 جائزة لجماهير منتخب السودان، التي عاشت صدمة كبرى، بعدما فشل نجوم "صقور الجديان" في خطف بطاقة التأهل أو الذهاب إلى الملحق الأفريقي، المؤهل إلى بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.