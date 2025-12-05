نجم السودان عن أهمية احترافه في تونس: هذا ما قدمه لي الدوري التونسي

05 ديسمبر 2025
من مواجهة السودان والجزائر في كأس العربن 3 ديسمبر 2025 (رولا روحانا/رويترز)
من مواجهة السودان والجزائر في كأس العرب، 3 ديسمبر 2025 (رولا روحانا/رويترز)
أدلى نجم خط وسط منتخب السودان الأول، عمار طيفور، بتصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" من المنطقة المختلطة المخصّصة للإعلاميين، بعد نهاية المباراة أمام الجزائر بالتعادل دون أهداف، في أول مواجهة للمنتخبين ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2025، في قطر.

وأجاب نجم منتخب السودان والمحترف في صفوف نادي الصفاقسي التونسي، عمار طيفور، عن سؤال حول استفادته من الاحتكاك بلاعبين تونسيين في المسابقة المحلية، ودورها في تطوير مستواه الفني والذهني وتأثير ذلك مع "صقور الجديان"، بقوله: "طبعاً، الدوري التونسي بطولة قوية جداً، وأنا فخور للغاية باللعب هناك، وممتن جداً للنادي الصفاقسي".

وتابع طيفور حديثه لـ "العربي الجديد"، قائلاً: "أشكر الدوري التونسي ونادي الصفاقسي على منحي فرصة اللعب هناك، هذه المسابقة المحلية قدّمت لي أشياء كثيرة، مثل: التطور الفني والذهني واللعب على مستوى احترافي عالٍ، أنا ألعب في بطولة مُميزة، وإن شاء الله القادم أفضل. أما بالنسبة للمواجهة الثانية في بطولة كأس العرب، فهي ستكون بمثابة نهائي، وكل مباراة بالنسبة لنا، هي نهائي، عندما نشارك في مثل هذه المنافسات، وإن شاء الله نُحقق الفوز والنقاط الثلاث".

لقاء الجزائر والسودان على ملعب أحمد بن علي، 3 ديسمبر 2025 (محمد فرج/Getty)
الجزائر حاملة اللقب تتعادل مع السودان في كأس العرب

ويذكر أن منتخب السودان قد وصل إلى بطولة كأس العرب 2025، بعدما عبر عقبة لبنان بالتصفيات، بعد الفوز بهدفَين مقابل هدف، وبدأ رحلته في المسابقة، بخطفه تعادلاً سلبياً ثميناً أمام منتخب الجزائر حامل اللقب، لكن "صقور الجديان"، لديهم اختبار صعب للغاية في الجولة الثانية، عندما يواجهون منتخب العراق.

