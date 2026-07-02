نجم السنغال يجمّد مسيرته الدولية ويشترط رحيل الجهاز الفني

- أعلن بابي غاي اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب السنغال بعد الخروج من كأس العالم 2026 أمام بلجيكا، مشيرًا إلى أنه لن يعود إلا بعد تغيير الجهاز الفني الحالي. - غاي أعرب عن استيائه من استبداله في مباراة بلجيكا رغم تقدمه البدني، وأكد أن قرارات المدرب يجب احترامها، لكنه أشار إلى عدم معاناته من الإرهاق. - اعتزال غاي يأتي في ظل فترة مضطربة للمنتخب السنغالي، حيث أثرت شائعات عدم دفع المكافآت والخلافات التعاقدية على أداء الفريق.

أعلن بابي غاي (27 عاماً)، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب السنغال بشكل غير محدد، وذلك عقب خروج "أسود التيرانغا" من كأس العالم 2026 أمام بلجيكا، مساء الأربعاء، مبيناً أنه لن يعود إلى صفوف المنتخب إلا بعد تغيير الجهاز الفني الحالي.

وفي منشور له اليوم الخميس، وبعد ساعات فقط من خسارة "أسود التيرانغا" أمام بلجيكا بنتيجة 3-2 بعد الوقت الإضافي، رغم تقدّمهم 2-0، حتى الدقيقة الـ84، أكد غاي قراره بالابتعاد عن كرة القدم الدولية. وكتب على حسابه في "إنستغرام": "سأعود لأتحدّث معكم أكثر عن خروجنا من البطولة، لكنني أعلن اليوم أنني سأبتعد عن المنتخب طالما بقي هذا الجهاز الفني في منصبه".

وعاد غاي إلى التشكيلة الأساسية بعد استبعاده من المدرب السنغالي بابي ثياو، خلال مباراة الفوز على العراق (5-0)، وهو اللقاء الذي شارك فيه بديلاً وسجل هدفين في الشوط الثاني، لكن جرى استبداله بزميله لامين كامارا في الدقيقة الـ66 من مباراة دور الـ32 ضد بلجيكا، بينما كانت السنغال متقدّمة 2-0. وبعد المباراة، برّر ثياو قراره بالإشارة إلى أنه شعر بتعب غاي خلال الشوط الثاني، على الرغم من أنّ لاعب وسط نادي فياريال الإسباني نفى معاناته من الإرهاق عندما سُئل عن ذلك في المنطقة المختلطة.

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وقال للصحافيين بعد المواجهة: "كنتُ في حالة بدنية جيدة، لكن المدرب اتخذ قراراته، وعلينا احترامها. عليكم سؤال المدرب (عن سبب استبدالي)، فهو صاحب القرار". ويأتي اعتزال غاي الدولي وانتقاداته المبطنة للجهاز الفني في أعقاب فترة مضطربة لمنتخب السنغال، حيث هددت شائعات عدم دفع المكافآت، والخلاف التعاقدي بين ثياو والاتحاد السنغالي لكرة القدم، بالإضافة إلى مشاكل تأمين الطعام المناسب في مقرّ إقامة الفريق، بالتأثير سلباً في أداء المنتخب على أرض الملعب.