- فاجأ إدريسا غي، نجم منتخب السنغال، الجميع بقراره جمع ميداليات التتويج وإعادتها للمغرب، بعد منح لقب كأس أمم أفريقيا 2025 للمغرب بدلاً من السنغال بسبب انسحاب الأخيرة من المباراة النهائية. - الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اعتبر السنغال خاسراً بعد انسحابها من الملعب، رغم عودتها وتسجيلها هدف الفوز في الوقت القاتل، مما أثار جدلاً واسعاً. - شهدت المباراة النهائية توتراً كبيراً بعد احتجاج لاعبي السنغال على ركلة جزاء للمغرب، مما أدى إلى توقف اللعب لفترة قصيرة.

فاجأ نجم خط وسط منتخب السنغال الأول إدريسا غي (36 سنة) منتخب المغرب بقرار جريء، بعد أيام من إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم منح لقب كأس أمم أفريقيا 2025 لمنتخب المغرب بدلاً من السنغال، وذلك بعد قبول الطعن الذي قدمه الاتحاد المغربي بخصوص انسحاب السنغال من المباراة النهائية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" منح لقب كأس أمم أفريقيا 2025 لمنتخب المغرب وسحبه من منتخب السنغال، بعد اعتبار الأخير خاسراً في المباراة النهائية (3-صفر) نتيجة الانسحاب من أرض الملعب، رغم أن منتخب السنغال عاد إلى أرض الملعب بعد الخروج حوالي 20 دقيقة، وتابع النهائي بشكل طبيعي، ثم سجل المنتخب هدف التتويج في الوقت القاتل من المواجهة.

وفي هذا الإطار، فاجأ نجم خط وسط منتخب السنغال إدريسا غي (36 سنة) منتخب المغرب بقرار غير متوقع يخصُ ميداليات التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا، وقال في تصريحات لقناة كانال بلوس الفرنسية بعد فوز فريقه إيفرتون على تشلسي في البريمييرليغ أمس السبت: "أتعهد شخصياً بجمع الميداليات للمغرب وربما إعادتها إلى المغرب إذا كان ذلك ربما يخفف التوتر بين البلدين. هذا الأمر سخيف. مباراة كرة القدم تُحسم على أرض الملعب، وهذا ما فعلناه في المغرب. قمنا بما يلزم في الملعب، فزنا بتلك المباراة. نستحق أن نكون أبطال أفريقيا، ونحن أبطال أفريقيا بالنسبة لنا! الألقاب تُكسب على أرض الملعب، وليس في المكاتب". يُذكر أن غي حمل شارة قيادة منتخب السنغال في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا عندما لعب بديلاً للمدافع كاليدو كوليبالي الموقوف.

وكان عدد من لاعبي منتخب السنغال غادروا أرضية الملعب ليلة النهائي احتجاجاً على ركلة جزاء مُنحت للمغرب في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني بعد الرجوع لحكم الفيديو المساعد، في وقت كان التعادل السلبي مسيطراً. واستؤنف اللعب بعد ربع ساعة من الفوضى والتوتر، مع رمي جماهير السنغال مقذوفات ومحاولة اقتحام أرضية الملعب، وأضاع المغربي إبراهيم دياز ركلة الجزاء، قبل أن يفوز السنغال بهدف بابي غي في الوقت الإضافي.