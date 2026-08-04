نجم السلة المصري اللبناني إسماعيل أحمد يدخل موسوعة غينيس بهذا الرقم

- دخل إسماعيل أحمد موسوعة غينيس كأكبر لاعب كرة سلة يحقق "تريبل دابل" في مباراة واحدة بعمر 49 عاماً و243 يوماً، خلال مواجهة الهومنتمن في مايو 2026. - بدأ مسيرته في 1993 مع الاتحاد الإسكندري، وحقق لقب الدوري اللبناني 17 مرة، منها 16 مع نادي الرياضي، ولقب واحد مع الهومنتمن. - اشتهر منذ بداياته مع منتخب مصر للشباب، وانتقل إلى الدوري اللبناني في 1997، حيث لعب مع عدة فرق، وحقق نجاحات بارزة مع نادي الرياضي.

كتب النجم المصري اللبناني إسماعيل أحمد اسمه بأحرفٍ من ذهب في عالم كرة السلة، بعدما دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حين ظهر يوم أمس الاثنين خلال السلسلة النهائية لبطولة الدوري اللبناني، مع صورة تثبت إنجازه الكبير، الذي تحقق خلال هذا الموسم.

وبات إسماعيل أحمد وفقاً لما ذكره الحساب الرسمي لموسوعة غينيس أكبر لاعب كرة السلة يحقق ثلاثة أرقام مزدوجة "تريبل دابل" في مباراة واحدة، عن عمر يُناهز 49 عاماً و243 يوماً، خلال مواجهة الهومنتمن في بيروت يوم 24 مايو/ أيار 2026، وحول ذلك قالت المنظمة الشهيرة في بيانٍ الاثنين: "أكبر لاعب كرة سلة يحقق الثلاثية المزدوجة للرجال. إسماعيل أحمد عبد المنعم، المعروف بـ"السمعة"، لاعب كرة سلة محترف من أصول مصرية ولبنانية، يلعب حالياً مع نادي الرياضي بيروت في الدوري اللبناني. بدأ مسيرته عام 1993 مع نادي الاتحاد الإسكندري، ومثّل المنتخب المصري في بطولات أفريقيا، ليحصل على لقب "الفرعون المصري" تقديراً لإسهاماته في هذه الرياضة⁩".

من جانبٍ آخر، تابع "السمعة" تحقيق الإنجازات، حين توج الاثنين بلقب الدوري اللبناني للمرة الـ17 في مسيرته بينها 16 بقميص نادي الرياضي وتاج وحيد مع الهومنتمن، وهو الذي بدأ مسيرته في رياضة كرة السلة عام 1993، مع الإشارة إلى أنّه ولد سنة 1976 في مدينة الإسكندرية بمصر، ويبلغ طوله مترين وستة سنتيمترات.

رياضات أخرى الرياضي بطلاً للدوري اللبناني لكرة السلة بعد فوزه على الحكمة

وكان إسماعيل أحمد قد حظي بشهرة كبيرة منذ بداية رحلته في عالم السلة، تحديداً بعدما برز مع منتخب مصر للشباب، ونال يومها اهتمام العديد من الفرق ليظفر بخدماته الاتحاد السكندري، وبالفعل تطورت مهاراته سريعاً وبات من لاعبي الصف الأول قبل أن يتمّ العشرين من عمره، قبل أن يحط رحاله في عام 1997 في الدوري اللبناني بعد الاهتمام به من قبل المدرب فؤاد أبو شقرا، وهناك تزوج من سيدة لبنانية وتنقل بين عدّة فرق مثل الشانفيل والحكمة وهومنتمن، لكن فترته الأفضل والأطول كانت مع الرياضي.