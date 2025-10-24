نجم الزمالك يتعرّض لصفارات جماهير فريقه بعد اقتران اسمه بالأهلي

- شهدت مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي جدلاً حول إشراك اللاعب الشاب محمد السيد، وسط استبعاد لاعبين ذوي خبرة، مما أثار تساؤلات الجماهير حول قرارات المدرب البلجيكي يانيك فيريرا. - تعرض السيد لضغط جماهيري كبير بسبب عدم تجديد عقده مع الزمالك وتوقيعه المحتمل للأهلي، مما أثر على أدائه، خاصة بعد فشله في تسجيل ركلة جزاء. - رغم الأحداث، تأهل الزمالك لدور المجموعات بفوزه بهدف من دون رد، مستفيداً من انتصاره الكبير في مباراة الذهاب، مع منح المدرب فرصة لعدد من اللاعبين.

شهدت مباراة نادي الزمالك المصري، أمام ديكيداها الصومالي، التي أُقيمت اليوم الجمعة في العاصمة القاهرة، ضمن إياب الدور الثاني من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية لموسم 2025-2026، حالة أثارت الجدل، حول لاعب وسط الفريق الشاب محمد السيد البالغ من العمر 20 عاماً، بعدما وجد نفسه تحت ضغط جماهيري هائل، طوال مجريات اللقاء.

وفاجأ المدير الفني للزمالك، البلجيكي يانيك فيريرا، الجميع بإشراك محمد السيد في التشكيلة الأساسية، رغم استبعاده عدداً من اللاعبين أصحاب الخبرة، مثل نبيل دونغا، ومحمد شحاتة، وأحمد ربيع، ومحمود جهاد، الأمر الذي أثار تساؤلات بين الجماهير في المدرجات. ولم يكن الهجوم الجماهيري على اللاعب مرتبطاً بأدائه الفني فقط، بل جاء على خلفية أزمة عدم تجديد عقده مع النادي منذ أشهر طويلة، إلى جانب انتشار تسريبات تؤكد توقيعه لصالح الغريم التقليدي الأهلي، تمهيداً لانتقاله إليه في صيف عام 2026.

وأشعل هذا الأمر المدرجات، حيث رددت الجماهير هتافات حادة، تطالب بخروج السيد من الملعب، وتؤكد أن الزمالك هو من صنع اللاعب وقدّم له الفرصة، وأنه لا يستحق ارتداء قميص الفريق إذا كانت رغبته مغادرة النادي. وظهر واضحاً أن اللاعب تأثر نفسياً بالضغط الجماهيري، وهو ما انعكس على أدائه داخل الملعب.

ورغم ذلك، حاول المدرب منحه الثقة من جديد، عندما أسند إليه تنفيذ ركلة جزاء في الشوط الثاني، إلا أن السيد فشل في ترجمتها إلى هدف، وسدد الكرة بطريقة ضعيفة في يد حارس مرمى ديكيداها، مما أشعل المدرجات غضباً، وازدادت الهتافات المطالبة بإخراجه فوراً.

ورغم هذه الأحداث، تمكن الزمالك من حسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات، بعد فوزه في مباراة الإياب بهدف من دون رد سجله سيف الجزيري من ركلة جزاء في الدقيقة 40، مستفيداً من انتصاره الكبير ذهاباً بستة أهداف من دون رد، ما جعل المواجهة نظرياً محسومة قبل بدايتها. وحرص المدرب فيريرا على استغلال المباراة لمنح عدد من اللاعبين فرصة المشاركة، وعلى رأسهم التونسي سيف الجزيري لزيادة جاهزيته الفنية، لكن الفريق أهدر العديد من الفرص السهلة عبر عمر جابر، والبرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، وسيف فاروق جعفر، وعدي الدباغ.