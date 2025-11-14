نجم الزمالك المصري يلقى مصرعه في حادث سير أليم

- محمد صبري، نجم الزمالك السابق، توفي في حادث سير مروع في القاهرة، مما أثار صدمة وحزنًا كبيرين في نادي الزمالك وأوساط كرة القدم المصرية، حيث كان له مكانة كبيرة بين الجماهير. - صبري كان من أبرز لاعبي الزمالك بين 1994 و2003، حيث حقق 15 بطولة، منها الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا، وترك بصمة لا تُنسى بأهدافه الشهيرة، مثل هدفه في بوهانغ الكوري. - نجوم الزمالك السابقون ودعوا صبري بكلمات مؤثرة، مؤكدين على انتمائه ووفائه للنادي وجماهيره، وتركه بصمات لا تُمحى في الملاعب.

صدمة كبيرة فرضت نفسها بقوة داخل نادي الزمالك المصري وأوساط كرة القدم، عقب الإعلان عن مصرع محمد صبري (51 عاماً) نجم الكرة الزملكاوية في التسعينيات ومطلع الألفية الثالثة، على خلفية تعرضه لحادث سير مروع في العاصمة القاهرة صباح الجمعة.

وسادت الأحزان نادي الزمالك، وأعلن الحداد، في ظل المكانة الكبيرة التي يملكها محمد صبري بين الجماهير بوصفه نجم كرة سابقاً، حقق الكثير من الإنجازات لاعباً، ثم عمله مقدماً للبرامج الرياضية في قناة النادي.

ويعتبر محمد صبري من ألمع نجوم الكرة الزملكاوية بين عامي 1994 و2003، وهي الفترة التي شهدت تألقه بصورة لافتة في ملاعب كرة القدم بقميص الزمالك، وحقق خلالها العديد من الألقاب، وصلت إلى 15 بطولة، أبرزها الفوز ببطولة الدوري المحلي ثلاث مرات، بخلاف الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا ثلاث مرات، وكذلك حقق ألقاباً محلية وقارية كبرى، مثل كأس مصر وكأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية رفقة مدرسة الفن والهندسة.

ويملك محمد صبري أحد أغلى الأهداف في تاريخ نادي الزمالك بشكلٍ عام، وهو هدفه الشهير في مرمى بوهانغ الكوري الجنوبي في عام 1997، الذي قاد به الزمالك للفوزببطولة كأس الأفرو-آسيوية، إضافة إلى أهدافه الصاروخية التي جعلت الجماهير البيضاء تلقبه بـ"المدفعجي"، ولعب ضمن الجيل الذهبي لنادي الزمالك في التسعينيات الذي اكتشفه محمود الجوهري، مثل حازم إمام، ومعتمد جمال، ومدحت عبد الهادي، ولعب مع الجيل الأكبر الذي ضمّ أحمد الكاس وأشرف قاسم وأحمد رمزي وأيمن منصور واسماعيل يوسف وحققوا لنادي الزمالك الألقاب الكبرى في الماضي.

وودع نجوم نادي الزمالك السابقون محمد صبري عبر كلمات مؤثرة يتصدرهم محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الزمالك السابق عبر صفحته في موقع فيسبوك، بقوله: "يارب ألهمنا جميعاً الصبر والسلوان، واجمعنا به في مستقر رحمتك، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبأسى عميق، ننعي اليوم أسطورة الكرة المصرية كابتن محمد صبري و كان الأسطورة صبري مثالاً للانتماء، والوفاء لفريقه وجمهوره، وله بصمات لا يمكن أن تمحى في الملاعب وفي الوسط الرياضي".

وكتب حازم إمام عبر صفحته الرسمية: "لا إله إلا الله ولا حوّل ولا قوة إلا بالله الله يرحمك يا صبري ويغفر لك ويعطيك على قدر نيتك الصافية وروحك الحلوة، ولكن الصدمة شديدة ربنا يصبّرنا جميعاً".