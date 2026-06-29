نجم الرأس الأخضر في قلب أزمة قبل قمة الأرجنتين و"فيفا" يترقب

- يواجه قائد منتخب الرأس الأخضر، ريان منديش، اتهاماً بالاغتصاب من امرأة برازيلية في نيوزيلندا، حيث وقعت الحادثة المزعومة في فندق بأوكلاند في مارس، وفتحت الشرطة تحقيقاً في أبريل. - أرسلت الضحية المزعومة إخطارات إلى اتحاد الرأس الأخضر و"فيفا" لطلب استبعاد منديش من كأس العالم، لكن لم يتم الرد على طلباتها، بينما أكد "فيفا" أنه يأخذ الادعاءات بجدية ويتواصل مع السلطات النيوزيلندية. - يُعتبر منديش اللاعب الأكثر مشاركة وتهديفاً في تاريخ منتخب الرأس الأخضر، حيث شارك في جميع مباريات دور المجموعات لكأس العالم 2026.

أصبح قائد منتخب الرأس الأخضر ريان منديش (36 عاماً)، المشارك مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026، هدفاً لشكوى اغتصاب في نيوزيلندا قدمتها امرأة برازيلية، وفقاً لما ذكرته صحيفة "أو غلوبو" البرازيلية، يوم الأحد.

ويزعم التقرير، أن الأحداث وقعت في 27 مارس/آذار في فندق أوكلاند، حيث كان يقيم المنتخب قبل مباراة ودية هناك. واتهمت مواطنة برازيلية، تم تعيينها من قبل الاتحاد النيوزيلندي للعمل كمترجمة، قائد "أسماك القرش الزرقاء" بالدخول عنوة إلى غرفتها ثم ضربها واغتصابها. وفتحت الشرطة المحلية تحقيقاً في 10 إبريل/نيسان، ووفقاً لصحيفة "أو غلوبو"، أرسلت الضحية المزعومة إخطارات بعد شهر إلى اتحاد الرأس الأخضر و"فيفا" لطلب استبعاد اللاعب من كأس العالم، ولم تستجب السلطتان لطلباتها مرة أخرى، بحسب وسائل الإعلام.

وأصدر فيفا بياناً أقرّ فيه بالوضع، جاء فيه: "يأخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم أي ادعاء بسوء السلوك على محمل الجد، ولديه آلية واضحة لأي شخص في عالم كرة القدم يرغب في الإبلاغ عن أي حادثة. وكقاعدة عامة، من المهم فهم أن الهيئات القضائية المستقلة لا تُعلّق على الادعاءات التي قد تكون تلقتها أو لم تتلقها، ولا على ما إذا كانت هناك تحقيقات جارية في القضايا المزعومة أم لا. وأي معلومات ترغب هذه الهيئات في مشاركتها ستُعلن وفقاً لتقديرها. يتواصل فيفا مع السلطات النيوزيلندية. يُرجى تفهم أننا لا نستطيع الإدلاء بمزيد من التعليقات في الوقت الحالي".

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ويعتبر منديش اللاعب الأكثر مشاركة في صفوف منتخب الرأس الأخضر (99 مباراة دولية) وأفضل هداف في تاريخه (22 هدفاً). وخاض جناح إيغدير التركي الذي بدأ مسيرته في لوهافر وانتقل إلى ليل في فرنسا، جميع المباريات الثلاث في دور المجموعات لكأس العالم مع منتخب بلاده، الذي حقق انجازاً تاريخياً ببلوغه دور الـ32 حيث سيواجه الأرجنتين، حاملة اللقب، في 4 يوليو/تموز القادم في ميامي.