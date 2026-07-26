نجم البريمييرليغ على رادار نادي الريان القطري في الميركاتو

أصبح أحد نجوم البريمييرليغ الذين شاركوا مع نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي وتشلسي سابقاً على رادار نادي الريان القطري في ميركاتو الصيف الحالي، وفقاً لما نشره موقع راديو "أر أم سي" الفرنسي، الأحد، حيثُ ستكون هناك فرصة للنادي القطري لتدعيم صفوفه بمهاجم مُميز في خط المقدمة.

وبحسب التفاصيل التي نشرها موقع راديو "أر أم سي" الفرنسي، الأحد، فإن الجناح الإنكليزي، جادون سانشو، أصبح مطلوباً بقوة من نادي الريان القطري، الذي قدم عرضاً رسمياً للتعاقد مع لاعب منتخب إنكلترا سابقاً صاحب الـ26 سنة، والذي ما زال يبحث عن تجربة احترافية جديدة بعد أن غادر مانشستر يونايتد وبوروسيا دورتموند الألماني وخاض تجربة سريعة مع كل من تشلسي وأستون فيلا الإنكليزيين، ويسعى لأن يحصل على دقائق لعب أكثر من نادٍ جديد في موسم 2026-2027.

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ويريد نادي الريان القطري بطل الدوري ثماني مرات أن يُنهي الأمور بشكل سريع مع سانشو، ويؤمن الصفقة قبل انطلاق التحضيرات الرسمية للموسم الكروي الجديد، خصوصاً أن هناك منافسة أيضاً من عدة أندية في الدوري الألماني نظراً إلى خوض سانشو تجربة سابقة مُميزة مع نادي بوروسيا دورتموند، وبالتالي سيكون أمام النادي القطري أيام قليلة لمحاولة الضغط من أجل حسم الصفقة مع المهاجم الإنكليزي.

وخاض سانشو تجربة جيدة مع نادي أستون فيلا الإنكليزي في الموسم الماضي 2026-2027، إذ لعب 39 مباراة في جميع المسابقات المحلية والأوروبية، وسجل هدفاً وصنع ثلاثة أهداف، وأنهى موسمه بالتتويج بلقب بطولة الدوري الأوروبي إثر التفوق على نادي فرايبورغ في المباراة النهائية بثلاثية نظيفة.