بدا نجم منتخب البرازيل إندريك (18 سنة)، والذي استدعي لتمثيل بلاده في مونديال 2026، متحمساً جداً لمواجهة منتخب المغرب في أول مباراة من بطولة كأس العالم هذا الصيف، والتي ستلعب يوم 14 يونيو/حزيران المقبل في ملعب نيوجيرسي ستاديوم. وستكون المواجهة بين البرازيل والمغرب منتظرة في بطولة كأس العالم 2026، نظراً إلى النجوم المميزة التي تلعب مع المنتخبين اللذين يضمان أبرز اللاعبين المحترفين في كرة القدم الأوروبية، ومن بينهم الموهبة البرازيلية، إندريك (18 سنة)، المحترف مع نادي ليون الفرنسي، والذي بدا متحمساً من الآن لمواجهة منتخب أسود الأطلس قائلاً عن المنتخب العربي إنه "منتخب قوي جداً".

وتحدث إندريك لموقع لو 360 سبورت، واصفاً مواجهة المغرب بأنها: "نصف نهائي مونديالي. أنهى منتخب المغرب النسخة الماضية من المونديال في المركز الرابع، ومنتخب البرازيل يأتي دائماً إلى المونديال من أجل تحقيق اللقب. ستكون هذه القمة من بين أقوى المباريات في دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026"، وتابع النجم البرازيلي مدحه لمنتخب المغرب قائلاً: "لديهم منتخب قوي جداً، أظهر في بطولة كأس العالم الماضية أنه لم يأتِ لمجرد الحضور فقط".

يُذكر أن إندريك اختير من مدرب منتخب البرازيل، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في قائمة الـ26 لاعباً التي ستشارك في بطولة كأس العالم 2026، وفرض النجم نفسه في موسم 2025-2026، بفضل مستواه المميز مع نادي ليون الفرنسي، ومن المتوقع أن يشارك في المباريات الودية التي سيخوضها منتخب السامبا في مواجهة بنما يوم 31 مايو/أيار الحالي وأمام مصر يوم 6 يونيو/حزيران المقبل.