- أميد نورافكن يؤكد أن منتخب إيران يواصل تحضيراته منذ 20 يوماً، مشيراً إلى أن فترة الإعداد كانت جيدة وستساعد في كأس العالم 2026، رغم قلة المباريات الودية. - المنتخب الإيراني يواجه تحديات إعلامية وضغوطاً متزايدة، لكن اللاعبين يركزون على الجانب الفني، مستلهمين من تجربة العراق في كأس آسيا 2007. - مسألة التأشيرات لم تُحسم بالكامل، لكن نورافكن واثق من اكتمال الإجراءات قريباً، ويتمنى عودة زميله روزبه جشمي بعد الإصابة.

أكد نجم منتخب إيران أميد نورافكن (29 عاماً)، أنّ الفريق يواصل تحضيراته منذ نحو 20 يوماً، مشيراً إلى أن فترة الإعداد كانت جيدة وستساعد اللاعبين في الاستحقاقات المقبلة، خصوصاً كأس العالم 2026.

وفي تصريحات أدلى بها خلال معسكر المنتخب الإيراني لكرة القدم في تركيا، نقلتها وكالة فارس الإيرانية، مساء السبت، أوضح نورافكن أن المنتخب لا يمتلك حتى الآن معلومات كافية عن المنتخبات التي سيواجهها، مضيفاً أن المباريات الودية التي خاضها الفريق لم تكن كثيرة، وهو ما اعتبره أمراً مفهوماً في ظل الظروف الحالية.

وأكد لاعب المنتخب الإيراني أن حظوظ فريقه في تحقيق نتائج إيجابية في كأس العالم قائمة، قائلاً إنّ الفوز على نيوزيلندا سيكون خطوة مهمة نحو بطولة ناجحة، معترفاً في الوقت نفسه بوجود ضغوط وحواجز إعلامية "ازدادت في الفترة الأخيرة"، لكن اللاعبين يسعون إلى تقليلها والتركيز على الجانب الفني. وتطرق نورافكن إلى ظروف مشابهة في كرة القدم الآسيوية، مذكّراً بأن العراق توّج بلقب كأس آسيا عام 2007 رغم الظروف الصعبة آنذاك، مشدداً على أن الطموح موجود لدى جميع اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم في البطولة.

كما أشار إلى أنّ مسألة التأشيرات الخاصة باللاعبين لم تُحسم بالكامل بعد، لكنه استبعد وجود أي حالات رفض حتى الآن، معرباً عن ثقته في اكتمال الإجراءات قريباً. وفي ختام حديثه، تمنى نورافكن عودة زميله روزبه جشمي في أقرب وقت بعد الإصابة التي تعرض لها، مؤكداً أن جميع عناصر المنتخب يعملون حالياً لتقديم أفضل مستوى ممكن في الاستحقاقات المقبلة. علماً أنّ منتخب إيران سيخوض منافسات كأس العالم إلى جانب ونيوزيلندا وبلجيكا ومصر.