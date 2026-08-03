نجم إسبانيا يتلقى تهديداً بالقتل بسبب موقفه من سبتة

- يتعرض بورخا إغليسياس، مهاجم سيلتا فيغو والفائز بكأس العالم 2026 مع إسبانيا، للإهانات والتهديدات بسبب مواقفه الاجتماعية، حيث شارك مؤخراً رسالة تهديد تتعلق بموقفه من سبتة على وسائل التواصل الاجتماعي. - إغليسياس معروف بدعمه للقضايا الفلسطينية، وقد أثار الجدل خلال تتويج إسبانيا بكأس العالم 2026 بمصافحته المقتضبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، مما أثار تفسيرات سياسية. - رغم التهديدات، يواصل إغليسياس التعبير عن آرائه، مؤكداً على موقفه الثابت من القضايا الاجتماعية والسياسية.

يتعرض مهاجم سيلتا فيغو، والفائز بكأس العالم 2026 مع منتخب إسبانيا لكرة القدم، بورخا إغليسياس (33 عاماً)، باستمرار للإهانات والتهديدات بسبب انخراطه في العديد من القضايا الاجتماعية.

ولم يتردّد اللاعب هذه المرة، في مشاركة الإهانات القاسية التي تلقاها من شخص معين على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتعلق بالوضع في سبتة. وجاء في الرسالة التي كشف تفاصيلها تقرير لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، الاثنين: "مهما كان السبب، لن تتحدث عن سبتة، أيها الوغد الحقير، يجب قتلك. قبل أسبوع كنت ترتدي قميص المنتخب الإسباني وتحتفل بالاستماع إلى الموسيقى، ولكن في الأسبوع التالي، للدفاع عن بلدك من غزو، من الأفضل أن تنشر قصة وأنت تلعب ماريو كارت. لا خجل لك، أيها الجرذ الحقير".

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ومن دون أي رغبة في إثارة غضبه، أراد المهاجم أن يكشف المعتدي لفظياً، من خلال نشر رسالته والرد عليه بعبارة معبّرة: "وهكذا طوال اليوم، كل يوم". ويُعرف إغليسياس بمواقفه الداعمة للفلسطينيين منذ اندلاع الحرب على غزة، كما لفت الأنظار خلال مراسم تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم 2026، عندما اكتفى بمصافحة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على نحوٍ مقتضب، في مشهد أثار تفسيرات عدة ربطته بمواقفه السياسية.