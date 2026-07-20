نجم إسبانيا يتجاهل ترامب لحظة التتويج: سلام فاتر دون النظر في وجهه

- لفت بورخا إيغليسياس، مهاجم منتخب إسبانيا، الأنظار خلال مراسم تسليم الميداليات الذهبية لكأس العالم 2026 بسبب سلامه الفاتر مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث سحب يده بسرعة دون النظر إليه. - انتشرت لقطة السلام بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تصريحات إيغليسياس التي أكد فيها أنه لن يكون سلاماً طبيعياً، مشيراً إلى دعمه لفلسطين وانتقاده للحرب على غزة. - تصريحات إيغليسياس جاءت في سياق دعمه العلني لفلسطين وانتقاداته السابقة لترامب، مما يعكس موقفه السياسي بطريقة غير مباشرة خلال المراسم.

خطف مهاجم منتخب إسبانيا الأول بورخا إيغليسياس الأنظار خلال مراسم تسليم الميداليات الذهبية لبطل كأس العالم 2026، وذلك بسبب طريقة سلامه على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهو الذي اشتهر مؤخراً بدعمه لفلسطين وانتقاده للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي تحظى بدعم أميركي.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب الأخرى التي قد تكون دفعت بورخا إيغليسياس لتجنب النظر في وجه دونالد ترامب أثناء المصافحة؟ كيف أثرت ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي على تفسير تصرف إيغليسياس؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وخلال توجه مهاجم منتخب إسبانيا، بورخا إيغليسياس، الذي يلعب مع نادي سيلتا فيغو الإسباني، نحو منصة التتويج لاستلام ميداليته الذهبية من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وبعد أن سلم على إنفانتينو بحرارة، برز المهاجم بسلام فاتر مع ترامب، حيث وضع يده بيد الرئيس الأميركي وسحبها بسرعة ومن دون النظر إلى وجهه وتابع طريقه بسرعة نحو منصة التتويج.

وانتشرت لقطة إيغليسياس مع ترامب بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وباتت من أبرز لقطات مراسم التتويج بلقب المونديال بسبب طريقة السلام على ترامب، مع العلم أن المهاجم الإسباني كان طرح قبل ساعات من المباراة النهائية في حديث نشرته الصحف الرياضية العالمية وتحديداً ماركا الإسبانية، مسألة السلام على ترامب وأكد أنه لن يكون سلاماً طبيعياً.

بعيدا عن الملاعب ترامب وإنفانتينو يتعرضان لصيحات استهجان خلال تتويج بطل العالم

وقال بورخا إيغليسياس الذي تُوج بلقب كأس العالم لأول مرة خلال مسيرته، في حديثه قبل النهائي عن احتمالية مصافحة ترامب بعد المباراة في حال التتويج بلقب المونديال: "لا أريد أن أذهب إلى السجن، أتمنى أن تحدث اللقطة ونكون في قمة السعادة وأن تمر اللقطة بسرعة جداً وأن أنساها مباشرةً. لا أعتقد أنه الوقت المناسب لخلق أجواء سلبية وخلق جدل كبير، الناس تعرف جيداً كيف أفكر أنا".

وجاءت تصريحات إيغليسياس في ظل دعمه العلني لفلسطين وحقوق الفلسطينيين، وإدانته المستمرة للحرب على غزة، وبعد انتقادات سابقة وجهها لترامب؛ ليؤكد مهاجم منتخب إسبانيا على موقفه عبر السلام الفاتر مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويجدد دعمه لفلسطين وغزة بطريقة غير مباشرة هذه المرة.