نجم ألمانيا يرشح غوارديولا أو كلوب لتدريب المنتخب بعد خيبة المونديال

- رشّح ماتس هوملز المدربين بيب غوارديولا ويورغن كلوب لقيادة منتخب ألمانيا بعد خروجهم من دور الـ32 في كأس العالم 2026، مشيدًا بقدراتهما كأفضل مدربين في العقد الأخير. - أبدى هوملز ميله نحو يورغن كلوب، مشيرًا إلى قدرته على إعادة توجيه الفريق نحو الفوز، مؤكدًا على أهمية العمل الجماعي والنجاح. - تأتي تصريحات هوملز في ظل تراجع أداء ألمانيا في بطولات كأس العالم، حيث فشلت في بلوغ الدور ثمن النهائي للمرة الثالثة تواليًا.

رشّح ماتس هوملز، المدافع الألماني السابق وبطل العالم عام 2014، كلاً من الإسباني بيب غوارديولا والألماني يورغن كلوب لتولي قيادة منتخب ألمانيا، خلفًا للمدرب يوليان ناغلسمان، عقب خروج "المانشافت" من دور الـ32 في كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال هوملز، في تصريحات لصحيفة آس الإسبانية: "أعتقد أن بيب غوارديولا ويورغن كلوب سيناسبان أي فريق، سواء كان نادياً أو منتخباً وطني. في رأيي، هما أفضل مدربين في العقد الأخير، بل خلال آخر 17 أو 18 عامًا على مستوى العالم، لذلك أستطيع أن أتخيل أيًّا منهما في هذا المنصب".

ورغم وضعه المدربين في المرتبة ذاتها، لم يُخفِ هوملز، البالغ من العمر 37 عامًا، ميله إلى مدربه السابق في بوروسيا دورتموند، يورغن كلوب، موضحًا: "إنه مشروع يعجبني كثيرًا، مشروع يعيد توجيه الفريق بالكامل، بحيث لا يكون هناك شيء أهم من الفوز، الفوز فقط هو الأهم".

وأضاف هوملز عن كلوب: "لا يتعلق الأمر بأن يسترخي الجميع، بل يجب أن يعمل الجميع كثيرًا من أجل الفريق والنجاح. يمكنه أن يوحّد بلدًا بأكمله من جديد، فهو يمتلك هذه القدرة بالفعل". ويأتي حديث هوملز في وقت تعاني فيه ألمانيا من تراجع لافت في بطولات كأس العالم، بعدما أخفقت للمرة الثالثة تواليًّا في بلوغ الدور ثمن النهائي، إذ خسرت هذه المرة على يد باراغواي بالركلات الترجيحية لتودع من دور الـ32، ما شكّل صدمة كبيرة لعشاق بطل العالم 4 مرات في تاريخه.