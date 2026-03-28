نجم ألمانيا يخطف الأضواء في ليلة الوديات بهدف عالمي

كرة عالمية

رياض الترك

رياض الترك
صحافي لبناني وكاتب رياضي في موقع وصحيفة العربي الجديد منذ عام 2014. مولع بالرياضة ومختص في شؤون إدارتها أيضاً.
28 مارس 2026   |  آخر تحديث: 01:24 (توقيت القدس)
لقطات مُميزة ومثيرة في ليلة المباريات الودية القوية (Getty)
- شهدت مباراة أوروغواي وإنكلترا تدخلاً قاسياً من رونالد أراوخو على فيل فودين، مما أثار جدلاً واسعاً بعد مغادرة فودين الملعب مصاباً دون احتساب خطأ.
- تألق فلوريان فريتز مع منتخب ألمانيا بتسجيله هدفين ضد سويسرا، أحدهما من ركلة ركنية قصيرة، مما ساهم في فوز ألمانيا 4-3 وجذب انتباه الجماهير والنقاد.
- ميكيل أويارزابال يبرز كنجم منتخب إسبانيا بتسجيله هدفين ضد صربيا، ليصل إلى 11 هدفاً و6 تمريرات حاسمة في آخر 10 مباريات، مما يعزز مكانته كمهاجم رئيسي.

شهدت ليلة المباريات الودية من حول العالم لقطات مثيرة ومميزة على أرض الملعب، خطفت الأنظار، وأصبحت حديث الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، من تدخل رونالد أراوخو القاسي على فيل فودين، مروراً بهدف فلوريان فيرتس العالمي مع ألمانيا، وصولاً إلى نجومية لاعب إسبانيا، ميكيل أويارزابال.

تدخل أراوخو القاسي على فودين

شهدت المباراة الودية التي جمعت منتخبَي أوروغواي وإنكلترا، تدخلاً قاسياً من المدافع الأوروغواياني، رونالد أراوخو، على لاعب المنتخب الإنكليزي، فيل فودين، إثر انزلاق قوي من نجم فريق برشلونة والذي كاد أن يتسبب بإصابة فودين بطريقة قوية وانتهاء موسمه الكروي، لأنّ ضربة القدم كانت بقوة على قصبة قدم الإنكليزي، ولكن الحكم لم يحتسب أي خطأ ولم يرفع بطاقة صفراء لأراوخو، نظراً لأن الأوروغواياني قطع الكرة قبل الاصطدام، في وقت غادر فودين أرض الملعب مصاباً في الدقيقة 57 من المواجهة.

هدف فلوريان فريتز مع ألمانيا العالمي

قدم النجم فلوريان فريتز مستوى رائعاً مع منتخب ألمانيا في المواجهة الودية أمام منتخب سويسرا، وذلك بتسجيله هدفين، وكان أحدهما بطريقة أكثر من رائعة، إثر استلامه الكرة من ركلة ركنية لُعبت قصيرة، ليلعبها كرة عرضية قوية بطريقة دقيقة وذكية جداً، فخدعت حارس مرمى سويسرا وهزت الشباك، في مواجهة قدم فيها منتخب المانشافت مستوى أكثر من رائع على أرض الملعب وفاز بنتيجة (4-3).

أويارزابال نجم إسبانيا يتألق

أمسى النجم الإسباني، ميكيل أويارزابال، نجم منتخب إسبانيا الأول في الفترة الأخيرة، بفضل قدرته على صناعة وتسجيل الأهداف، وتأكيده أنه المهاجم الأول في منتخب لا روخا، والذي سيكون له شأن كبير في مونديال 2026. وسجل أويارزابال هدفين من أصل ثلاثة في مرمى صربيا خلال المباراة الودية التي جمعت المنتخبَين، لتكون حصيلته التهديفية في آخر عشرة مباريات مع إسبانيا: سجل 11 هدفاً وصنع ستة أهداف في مرمى منتخبات صربيا، تركيا، جورجيا، بلغاريا، البرتغال، فرنسا وهولندا.

نجوم مانشستر سيتي ملوك السهرة

خطف نجوم نادي مانشستر سيتي الإنكليزي الأضواء في ليلة المباريات الدولية الودية وحتى التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو تحت 21 سنة، إذ سجل الهولندي تيجان رينديرز، هدف الفوز لمنتخب بلاده على النرويج (2-1)، وسجل النجم المصري عمر مرموش، هدفاً وساهم في فوز منتخب مصر على السعودية برباعية نظيفة، كما صنع الجزائري، ريان آيت نوري، هدفاً مع منتخب الجزائر، في وقت سجل النجم الإنكليزي، الشاب، ريكو لويس، هدفاً مع منتخب إنكلترا تحت 21 سنة في التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو تحت 21 سنة.

 

 

 

المزيد في رياضة
لاعبو الجزائر في لويجي فيراريس، 27 مارس 2026 (سيمون أرفيدا/Getty)
كرة عربية
منتخب الجزائر يُمطر شباك غواتيمالا ببصمة الغائبين عن "الكان"

ميسي في ملعب بي إم أو، في 27 سبتمبر 2025 (إندراوان كومالا/Getty)
كرة عالمية
ميسي أول لاعب يخوض مباراة أمام مدرجات تحمل اسمه

فرحة عمر مرموش بالهدف الرابع أمام السعودية، 27 مارس 2026 (فرانس برس)
كرة عربية
خسارة السعودية أمام مصر برباعية تدق ناقوس الخطر قبل كأس العالم