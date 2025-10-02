نجم أرسنال السابق يكشف الشرط الوحيد لبقاء أرتيتا لموسم آخر

- جماهير أرسنال تترقب بفارغ الصبر عودة الفريق إلى منصات التتويج، خاصة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط أداء جيد تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا. - أسطورة أرسنال، روبرت بيريس، يحذر من أن أرتيتا قد يواجه الإقالة إذا لم يحقق اللقب هذا الموسم، رغم إعادة الفريق للمنافسة منذ توليه التدريب في 2019. - إدارة أرسنال استثمرت أكثر من 250 مليون جنيه إسترليني في تعزيز الفريق، مما يزيد من الضغوط لتحقيق النجاح وكسر هيمنة ليفربول ومانشستر سيتي.

لا تزال جماهير نادي أرسنال الإنكليزي تترقب بشغف عودة فريقها إلى اعتلاء منصات التتويج، وعلى رأسها لقب الدوري الإنكليزي الممتاز الذي يبقى الحلم الأكبر لعشاق "المدفعجية". ورغم المستويات الجيدة التي يقدمها الفريق تحت إشراف المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا (43 عاماً)، سيُبقي غياب التتويج الإدارة في حالة ترقب وحذر، إذ من غير المتوقع أن تطيل الانتظار كثيراً قبل اتخاذ موقف حاسم قد يصل إلى الإقالة إذا استمر الابتعاد عن اللقب المنشود.

وفي هذا الصدد، فجّر أسطورة أرسنال وأحد أبرز نجوم جيل "اللا هزيمة"، الفرنسي روبرت بيريس (51 عاماً)، تصريحاً قوياً نقلته صحيفة ذا ميرور البريطانية، الأربعاء، أكد فيه أن أرتيتا سيكون مهدداً بمغادرة أسوار ملعب "الإمارات" إذا أخفق هذا الموسم في حصد لقب الدوري الإنكليزي الممتاز، معتبراً أن صبر الإدارة لن يدوم طويلاً في حال استمرار الغياب عن منصة التتويج.

وذكّر بيريس بأن أرتيتا، الذي يتولى تدريب الفريق منذ 2019، أعاد النادي اللندني إلى دائرة المنافسة الحقيقية على اللقب، لكن ذلك لم يكن كافياً لإرضاء جماهير عطشى إلى التتويج منذ موسم 2003/2004، حين كتب أرسنال التاريخ بوصفه آخر بطل للدوري من دون أي هزيمة. وأضاف النجم الفرنسي في تصريحاته: "مرّت خمس سنوات، والبطولات الكبرى ما تزال بعيدة. أرتيتا حصل على كل ما طلبه هذا الصيف، والمال صُرف بسخاء لتدعيم الفريق. إذا لم يُتوج بالبطولة، أعتقد أن الإدارة ستغيّر المدرب بشكل مؤكد".

ويحتل أرسنال حالياً مركزاً متقدماً في جدول الترتيب، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر ليفربول، بعد فوزه الأخير على نيوكاسل وتعثر "الريدز" أمام كريستال بالاس. ورغم ذلك، يعترف بيريس بصعوبة المنافسة قائلاً: "لدينا ليفربول، ومانشستر سيتي، وحتى تشلسي، لكن أرسنال يملك الأوراق الرابحة وقائمة لاعبين مميزة. إذا لم يتحقق اللقب هذا العام، فسيكون من المنطقي حدوث تغيير على دكة البدلاء".

وتأتي هذه الضغوط في وقت صرفت إدارة أرسنال أكثر من 250 مليون جنيه إسترليني في سوق الانتقالات الصيفية، استجابة لمطالب أرتيتا الراغب في تكوين تشكيلة قادرة على كسر هيمنة ليفربول ومانشستر سيتي، بينما يترقب المشجعون حصد ثمار هذا الاستثمار الكبير.