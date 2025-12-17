- أثار ساؤول نيغيز، لاعب فلامنغو، جدلاً بتصريحاته حول جماهير ريال مدريد، مشيداً بشغف جماهير فلامنغو وواصفاً إياهم بالأكبر في العالم، مقارنة بأجواء سانتياغو برنابيو الباردة. - أكد ساؤول أن فلامنغو يتفوق على ريال مدريد من حيث الجماهيرية، مشيراً إلى امتلاء ملعب ماراكانا دائماً بجماهير فلامنغو، حتى في المباريات الخارجية، مما يعكس ارتباطه العميق بالنادي. - تحدث ساؤول عن المواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان، مشيداً بقدرات المدرب لويس إنريكي وفريقه الشاب، متوقعاً مباراة صعبة نظراً لتكيفهم مع نوعية المباريات.

أثار نجم أتلتيكو مدريد السابق ولاعب فريق فلامنغو البرازيلي، الإسباني ساؤول نيغيز (31 عاماً)، جدلاً واسعاً بتصريحاته المثيرة حول جماهير ريال مدريد، بعدما أكد أن النادي الملكي لا يمتلك مشجعين حقيقيين مقارنة بفريقه الحالي، موجهاً هجوماً لاذعاً لأجواء سانتياغو برنابيو، فيما أشاد بالشغف الكبير لجماهير فلامنغو، وذلك قبل مواجهة فريقه المرتقبة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي كأس الإنتركونتيننتال في الدوحة.

وقال ساؤول في تصريحات لصحيفة آس الإسبانية، أمس الثلاثاء، عن نادي فلامنغو الذي يمكن أن يتوج معه بثالث ألقابه خلال ستة أشهر فقط: "من الصعب وصف فلامنغو فقط بالنادي العملاق، كمؤسسة هو مذهل من حيث البنية التحتية، لكن أكثر ما يثير الدهشة هو جماهيره، الأكبر في العالم من حيث العدد، شعرت بالاتصال معهم منذ اليوم الأول، وآمل العام المقبل أن أمنحهم المزيد من الأفراح".

وأطلق نجم أتلتيكو السابق تصريحات قوية عند سؤاله عن المقارنة بين فلامنغو وريال مدريد، قائلاً "إنه أكبر من ريال مدريد، في الواقع، ريال مدريد لا يملك مشجعين، ريال مدريد مشهور بإنجازاته ويعرفه العالم كله، ولهذا لديه متابعون، لكنك تذهب إلى الملعب ولا تشعر بشيء، أما في ماراكانا، الملعب التاريخي، فهو ممتلئ دائماً، وحتى خارج أرضنا، يمتلئ الملعب بجماهير فلامنغو، قبل فترة لعبنا ضد سبورت ريسيفي، ونقلونا إلى ملعب آخر لأن جماهيرنا لم تكن لتدخل كلها، نحن نتحدث عن رحلة طيران مدتها ثلاث ساعات ونصف".

واستمر ساؤول في حديثه قائلاً "تذهب إلى ليما، فتجد جماهيرنا تملأ الملعب بنسبة 100%، ثم ترى جماهير بالميراس لا تملأه، فتقول هذه فعلاً جماهير كبيرة، وكان ذلك عند خروجنا إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس، قلت لوالديّ وعائلتي: هذا شيء سأحتفظ به طوال حياتي، إنه أمر لا يُصدق، مثل الاحتفال بعد الفوز باللقب، حيث حضر أكثر من 500 ألف شخص، لقد فزت بألقاب مع أتلتيكو مدريد، وأتذكر الكثير من الناس، لكن هنا كان العدد أكبر بخمس مرات، حقاً، جنون، لم نستطع قيادة الحافلة أكثر من ثلاثة كيلومترات".

وعرج ساؤول على المواجهة المنتظرة أمام باريس سان جيرمان والمدرب الإسباني لويس إنريكي بقوله "تعرفت إلى إنريكي في المنتخب، يمتلك شخصية قوية وينقلها لفريقه، اللاعبون شباب لكن لديهم خبرة، يعرفون كيف يتكيفون مع نوعية المباريات، منذ وصول لويس إنريكي، شاهدت مبارياته في باريس، ولديه حلول كثيرة، ستكون مواجهة صعبة جداً".