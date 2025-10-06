- ظهر لويس بوفون، نجل الحارس الأسطوري جانلويجي بوفون، لأول مرة في الدوري الإيطالي مع فريق بيزا ضد بولونيا، بعد مشاركته في كأس إيطاليا، وسط تحديات لإثبات نفسه في ظل المنافسة القوية. - شهدت المباراة وجود لاعبين سابقين في يوفنتوس، برنارديسكي وكوادرادو، مما أعاد ذكريات والده في الملاعب الإيطالية، حيث يسعى لويس لنحت مسيرة بطولية مشابهة. - أثار لويس الجدل باختياره تمثيل منتخب تشيكيا بدلاً من إيطاليا، رغم إرث والده الكبير مع "الأزوري"، مما يضيف تحديات إضافية لمسيرته الكروية.

ظهر المهاجم لويس بوفون (17 عاماً) نجل الحارس العملاق، جانلويجي بوفون (47 عاماً)، للمرة الأولى في الدوري الإيطالي لكرة القدم، إذ خاض آخر سبع دقائق من لقاء فريقه بيزا أمام مُضيفه بولونيا المنتصر بنتيجة (4ـ0)، وذلك ضمن منافسات الأسبوع السادس من "الكالتشيو". وبعد سنوات من اعتزال والده، ظهر اللاعب الشاب في ملاعب "السيريا آ"، بعدما شارك في مباراة واحدة هذا الموسم كانت لحساب منافسات كأس إيطاليا.

وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية، أمس الأحد، أن المباراة شهدت حضور لاعبَين كانا قد جاورا الحارس بوفون سابقاً في فريق يوفنتوس، وهما: الإيطالي فيديريكو برنارديسكي (بولونيا) والكولومبي خوان كوادرادو (بيزا)، وهما لاعبان سبق لهما ارتداء قميص "السيدة العجوز"، في الوقت الذي كان فيه جانلويجي بوفون حامياً لعرين مرمى "بيانكونيري"، وبعد سنوات كان نجل الحارس السابق لأندية بارما ويوفنتوس وباريس سان جيرمان في الملعب رفقة النجمين، وهو يتحسّس طريقه في منافسات "الكالتشيو"، بحثاً عن البروز ونحت مسيرة بطولية، تُعيد إلى الأذهان مشوار والده في الملاعب الإيطالية.

ويُواجه نجل بطل العالم 2006 صعوبة في فرض حضوره مع فريق بيزا، إذ لم يشارك في العديد من المباريات، خلال الموسم الماضي، رغم وجود الفريق في الدرجة الإيطالية الثانية، كما أنه لم يشارك هذا الموسم إلّا لفترة قصيرة في مباراة الكأس، ويُواجه بوفون الابن منافسة قوية في فريقه، الذي يطمح إلى الهروب من المراكز المتأخرة، إذ إنه يحتل المرتبة الأخيرة، إضافة إلى أن الفرق الإيطالية من النادر أن تمنح الفرصة إلى المواهب الشابة، ولهذا فإنه سيكون مطالباً بمضاعفة المجهود، حتى يضمن المشاركة باستمرار مع الفريق، ويظهر قدراته الحقيقية، ويُحيي ذكريات والده، الذي كان من عمالقة الدوري الإيطالي، ومن أفضل الحراس على مرّ التاريخ.

وكان بوفون الابن قد أثار جدلاً واسعاً في إيطاليا، بما أنه اختار تمثيل منتخب تشيكيا، على حساب انتظار فرصة المشاركة مع المنتخب الإيطالي، وكان حاضراً مع منتخب تشيكيا للشبّان، وهذه الخطوة لم تكن منتظرة، خاصة أن والده دافع عن ألوان "الأزوري" سنوات طويلة، وترك إرثاً مميزاً، كما أنه الآن يشغل دوراً مهماً في الاتحاد الإيطالي، ومسؤول عن المنتخب الأول، ولكن ابنه يُدافع عن ألوان منتخب آخر.