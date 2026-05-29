نجل أنشيلوتي يعتزم مغادرة منتخب البرازيل وهذه وجهته

- دافيدي أنشيلوتي يستعد لقيادة نادي ليل الفرنسي في أول تجربة له كمدير فني لفريق أوروبي، بعد رحيله عن منتخب البرازيل، ليحل محل برونو جنيزيو الذي انتقل لتدريب أولمبيك مرسيليا. - رغم قلة خبرته الميدانية، اقتنع رئيس نادي ليل بمؤهلات دافيدي، الذي عمل سابقاً مع والده كارلو أنشيلوتي في أندية كبرى مثل ريال مدريد وباريس سان جيرمان. - تعيين دافيدي يمثل مغامرة كبيرة لنادي ليل، الذي سيشارك في دوري أبطال أوروبا، مما يشكل نقطة تحول في مسيرته التدريبية.



يعتزم دافيدي أنشيلوتي (36 عاماً) الرحيل عن منتخب البرازيل لكرة القدم، وقيادة نادي ليل الفرنسي في الموسم المقبل، خلفاً للمدرب الفرنسي برونو جنيزيو الذي استقال رغم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لتدريب نادي أولمبيك مرسيليا في الموسم المقبل. وستكون هذه التجربة الأولى للمدرب الشاب مديراً فنياً لفريق أوروبي.

وتوصل نادي ليل إلى اتفاق مع المدرب الذي يعمل مساعداً لوالده كارلو في المنتخب البرازيلي منذ الأشهر الماضية، وفق ما أكده موقع أر.أم.سي الفرنسي، أمس الخميس. وبعد دراسة خيارات أخرى، اقتنع رئيس نادي ليل أوليفييه ليتانغ بمؤهلات المدرب الشاب وقدرته على النجاح، رغم افتقاره إلى الخبرة الميدانية، بما دافيدي أنشيلوتي، لم يشغل منصب المدير الفني إلا لبضعة أشهر مع بوتافوغو البرازيلي (من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول 2025)، ليعود بعدها للعمل إلى جانب والده في قيادة "منتخب السامبا".

وقبل ذلك، عمل دافيدي مع كارلو أنشيلوتي في مختلف الأندية التي دربها، حيث كان ضمن طاقمه التدريبي في باريس سان جيرمان الفرنسي، وريال مدريد الإسباني، وبايرن ميونخ الألماني، ونابولي الإيطالي، وإيفرتون الإنكليزي. في حال تأكيد تعيينه، ستكون هذه مغامرة كبيرة لنادي ليل، الذي سيشارك في دوري أبطال أوروبا المقبل بعد احتلاله المركز الثالث في الدوري الفرنسي، خلف باريس سان جيرمان ولانس. كما أن التجربة ستكون نقطة تحول كبير في مسيرة المدرب، خاصة وأنه سيُشارك في دوري أبطال أوروبا، التي يملك والده الرقم القياسي في التتويج بها مدرباً في خمس مناسبات، وقد كان حاضراً في جهازه الفني خلال التتويج الأخير للنادي الملكي.