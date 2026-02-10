نجاة 15 لاعباً في فريق مصري للكرة الطائرة بعد حادث سير مرعب

- حادث سير مروع لفريق الاتحاد السكندري للكرة الطائرة تحت 15 عاماً، حيث انقلبت حافلتهم في منطقة سفنكس بمدينة السادس من أكتوبر، مما أدى إلى إصابات خطيرة بين اللاعبين والإداريين. - الاتحاد المصري للكرة الطائرة يتابع حالة المصابين عن كثب، ويقدم الدعم اللازم لضمان شفائهم، مع متابعة خاصة من اللواء خالد أبو زينة في المستشفى لتوفير التسهيلات. - حادث آخر لفريق شباب نادي بيراميدز لكرة القدم، حيث سقط المصعد بهم في فندق بالإسكندرية، مما أدى إلى إصابات خطيرة قبل مباراة محلية.

بعد ساعات من سقوط مصعد فريق شباب نادي بيراميدز لكرة القدم في مقر إقامة الفريق بالإسكندرية، شهدت الرياضة المصرية حادث سير لفريق الاتحاد السكندري للكرة الطائرة تحت 15 عاماً، اليوم الثلاثاء، وانقلاب حافلة الفريق في منطقة سفنكس بمدينة السادس من أكتوبر بعد التصادم مع سيارة خاصة، لينجو 15 لاعباً من الموت المحقق، ويتعرض معظمهم مع الإداريين والسائق لإصابات متنوعة، بعضها خطير للغاية.

وأصدر الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، بياناً رسمياً جاء فيه: "كل التمنيات بالشفاء العاجل للاعبي نادي الاتحاد السكندري، تحت 15 عاماً، بعد تعرضهم لحادث أليم نتيجة انقلاب الحافلة الخاصة باللاعبين أثناء توجههم إلى مباراة وادي دجلة أكتوبر، بمدينة السادس من أكتوبر". وأضاف البيان: "يتابع الاتحاد حالة المصابين عن كثب لتقديم الدعم اللازم، واللواء خالد أبو زينة، نائب رئيس الاتحاد، يتابع المصابين بالمستشفى، لتوفير جميع التسهيلات حتى يتماثل الجميع للشفاء، ويتقدم الاتحاد المصري للكرة الطائرة بخالص الدعوات بالشفاء العاجل لجميع اللاعبين، مع تقديم الدعم الكامل لمجلس إدارة وجماهير نادي الاتحاد السكندري".

وتعرّض فريق الكرة الطائرة بنادي الاتحاد السكندري تحت 15 عاماً للحادث المؤسف أثناء توجهه لمقابلة نادي وادي دجلة في مباراة محلية، وتعرض قبل ساعات لاعبو فريق الشباب بنادي بيراميدز لكرة القدم مواليد 2007 لحادث مؤسف تمثل في سقوط المصعد باللاعبين في أحد الفنادق، وسط إصابات خطيرة بين اللاعبين قبل إحدى المباريات المحلية.