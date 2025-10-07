نتائج بايرن ميونخ تدفع كومباني لمنح بعض لاعبيه إجازة خاصة

- قرر فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، منح إجازة خاصة لأربعة لاعبين بعد الأداء المميز للفريق، حيث جمع العلامة الكاملة في الدوريات الأوروبية الكبرى. - اللاعبون المستفيدون من الإجازة هم مانويل نوير، سفين أولرايش، ساشا بوي، ورافائيل غيريرو، بينما يواصل اللاعبون المصابون تدريباتهم التأهيلية. - ألفونسو ديفيز وجمال موسيالا يواصلان التعافي من إصاباتهما، مع أمل موسيالا في العودة قبل نهاية العام بعد إصابته في كأس العالم للأندية.

قرّر المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني، البلجيكي فينسنت كومباني (39 عاماً)، مكافأة بعض لاعبيه الذين لن يشاركوا في فترة التوقف الدولي الخاصة بأسبوع "فيفا" للمنتخبات، من خلال منحهم إجازة خاصة عقب تحقيق الفريق البافاري نتائج إيجابية منذ انطلاق الموسم الكروي الجاري، وتأتي هذه الخطوة مكافأة مستحقة في ظل الأداء المميز الذي قدّمه رفاق النجم الإنكليزي هاري كين، إذ يُعدّ بايرن الفريق الوحيد الذي نجح في جمع العلامة الكاملة بين جميع أندية الدوريات الأوروبية الكبرى.

وكشفت صحيفة بيلد الألمانية، أن كومباني يلتزم بخطته المعتادة من خلال منح أربعة لاعبين إجازة خاصة، ويتعلق الأمر بكل من مانويل نوير (39 عاماً)، وسفين أولرايش (37 عاماً)، وساشا بوي (25 عاماً)، ورافائيل غيريرو (31 عاماً)، إذ سيستفيد الرباعي من عطلة كاملة خلال الأسبوع الأول من فترة التوقف الدولي، ويأتي هذا القرار في وقت غادر فيه 14 لاعباً من المحترفين في النادي البافاري مدينة ميونخ للانضمام إلى منتخباتهم الوطنية، ما جعل أجواء النادي أكثر هدوءاً في الأيام الأولى من التوقف.

وأضافت الصحيفة أن كومباني، كما فعل في فترات التوقف السابقة، لم يحدد أي تدريبات جماعية خلال هذه الفترة، مفضلاً منح لاعبيه فرصة للراحة الذهنية والبدنية، ورغم أن فترات الإجازة السابقة لم تكن خالية تماماً من العمل، إذ كان اللاعبون يلتزمون ببرامج تدريبية فردية للحفاظ على لياقتهم، فإن هذه المرة تبدو أكثر راحة بالنسبة للرباعي المذكور، الذي سيحظى بأسبوع من الاستجمام بعد المجهود الكبير الذي قدّمه منذ بداية الموسم، في ظل جدول مباريات مزدحم وصراعات قوية محلياً وأوروبياً.

من جانبه، يواصل اللاعبون المصابون تدريباتهم التأهيلية دون توقف، ومن المقرر أن يعود المدافع جوزيب ستانيسيتش، الذي يعاني من تمزق جزئي في الرباط الداخلي للركبة اليمنى، والحارس الاحتياطي يوناس أوربيغ، المصاب بتمزق عضلي في الفخذ، بعد فترة التوقف الدولي مباشرة، كما واصل المدافع الياباني هيروكي إيتو برنامجه في إعادة التأهيل إثر إصابته بكسر في العظم الثالث للقدم.

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن الظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيز، يواصل الغياب منذ تعرّضه لإصابة في الرباط الصليبي وتلف في غضروف الركبة، بينما يواصل الجناح الألماني الشاب جمال موسيالا تدريباته التأهيلية في مرافق النادي، أملاً في العودة قبل نهاية العام، عقب تعرّضه لكسر في عظمة الساق، خلال مشاركته مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية في يوليو/تموز الماضي.