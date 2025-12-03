نبيل معلول لـ"العربي الجديد": منتخب تونس لم يستوعب الدرس

- نبيل معلول، المدير الفني لنادي القادسية، يقدم نصائح لمنتخب تونس قبل مباراته ضد فلسطين في كأس العرب 2025، مشددًا على أهمية إجراء تبديلات في التشكيلة الأساسية واعتماد خطة 4-3-3 لمواجهة صلابة الدفاع الفلسطيني. - يشير معلول إلى ضرورة إيجاد حلول هجومية لتونس للفوز وضمان الاستمرار في البطولة، بينما يسعى منتخب فلسطين لتحقيق الانتصار أو التعادل لضمان التأهل، مما يجعل المباراة حماسية ومصيرية. - يؤكد معلول أن الهزيمة ضد سورية تكشف عن تحضيرات غير كافية لتونس، مقارنة بمنتخبات شمال أفريقيا الأخرى، ويأمل في تدارك الوضع بالفوز في مباراة الفرصة الأخيرة ضد فلسطين.

قدّم المدير الفني لنادي القادسية الكويتي، نبيل معلول (62 عاماً)، نصائح ثمينة لمنتخب تونس لكرة القدم قبل مباراته الهامة ضد فلسطين، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب لكرة القدم، فيفا قطر 2025، التي ستقام مساء الخميس، على استاد لوسيل.

وقال المدير الفني السابق لمنتخب تونس، في تصريحات خص بها موقع العربي الجديد، الأربعاء، إنّ التبديلات التي من المفترض القيام بها مقارنة باللقاء الأخير ضد سورية، يجب أن تتمثل في إقحام اللاعبين الذين يملكون الجهوزية البدنية الجيدة، وغير المرهقين، وأضاف: "أعتقد أنّ سامي الطرابلسي سيجري العديد من التبديلات على التشكيلة الأساسية، وسيعتمد خطة 4-3-3، التي تتماشى مع إمكانات اللاعبين".

وأضاف معلول، الذي قاد "نسور قرطاج" في مونديال 2018، أنّ المنتخب الفلسطيني يتمتع بصلابة دفاعية كبيرة وهجمات مرتدة سريعة، ما يتطلب من التونسيين إيجاد الحلول الهجومية، بما أنهم أصبحوا مطالبين بالفوز إذا أرادوا الاستمرار في البطولة، فيما سيبحث منتخب فلسطين كذلك على الانتصار لحسم بطاقة التأهل، أو على الأقل الخروج بنقطة التعادل، ما سيجعل وتيرة هذه المواجهة المصيرية، عالية وحماسية، وفق قوله.

وأشار المدرب التونسي الخبير، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا سنة 2011 مع نادي الترجي، إلى أن الهزيمة ضد سورية في اللقاء الافتتاحي تثبت أن منتخب بلاده لم يأخذ العبرة من النسخة الماضية سنة 2021، عندما خسر من المنتخب نفسه، مؤكداً أنّ تحضيرات الفريق لم تكن في المستوى المطلوب، على عكس أغلب منتخبات شمال أفريقيا التي اختارت المشاركة في البطولة بالفريق الرديف، وبدأت تحضيراتها منذ سنة ونصف السنة تقريباً. وتمنى معلول أن يتدارك منتخب بلاده الهزيمة الأولى بالفوز ضد فلسطين، في مباراة وصفها بمباراة الفرصة الأخيرة.