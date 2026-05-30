نبيل بن طالب وخيارات جيدة في الميركاتو... هل يُغادر ليل؟

يملك النجم الجزائري، نبيل بن طالب (31 سنة)، عدة خيارات في ميركاتو الصيف، في حال قرر مغادرة نادي ليل الفرنسي مع نهاية موسم 2025-2026، خصوصاً أنه يسعى لخوض منافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وينتهي عقد النجم الجزائري، نبيل بن طالب، مع نادي ليل الفرنسي في 30 يونيو/حزيران 2026، وبالتالي عليه أن يُقرر بسرعة مستقبله، إن كان يريد الاستمرار مع النادي الفرنسي، الذي قدم له عرضاً لتجديد العقد والمشاركة في موسم 2026-2027، عبر منافسات دوري أبطال أوروبا، بعد أن احتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الفرنسي، وتأهل إلى البطولة الأوروبية بشكل مباشر.

في المقابل يملك بن طالب عدة خيارات في حال قرر مغادرة نادي ليل الفرنسي، ويتمثل الخيار الأول بنادي بشكتاش التركي الذي يُراقب وضعية نجم منتخب الجزائر، لمعرفة إن كان سيُجدد عقده مع النادي الفرنسي، أو يُعلن مغادرته قبل نهاية فترة عقده، فيما أشار موقع "فوت ميركاتو"، السبت، إلى أن نادياً تركياً آخر يُراقب وضعية اللاعب الجزائري أيضاً.

أما موقع سبورت أف أر الفرنسي، السبت، فأشار إلى أن عدة أندية من البريمييرليغ ستُحاول الحصول على توقيع بن طالب، وهذا يعتمد على مصيره النهائي مع نادي ليل، وإن كان سيُصبح لاعباً حُراً للتعاقد معه، مع الإشارة إلى أن النجم الجزائري يضع في اعتباره أولوية اختيار نادٍ يُشارك معه في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل 2025-2026.